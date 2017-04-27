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Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak? 27 Nisan 2017

Bugün hava nasıl olacak? 27 Nisan 2017

Sıcaklıkların ülke genelinde artarak, mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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Bugün hava nasıl olacak? 27 Nisan 2017

Ülkemizin az bulutlu ve açık, güneybatı kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 25
Az bulutlu ve açık

BİLECİK, 24
Az bulutlu ve açık

BURSA, 25


Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 21


Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu zamanla güney kesimleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 21
Az bulutlu

İZMİR, 25


Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KÜTAHYA, 23
Az bulutlu

UŞAK, 22
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 30
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA, 25


Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

BURDUR, 25
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

OSMANİYE, 30
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 22


Az bulutlu

ESKİŞEHİR, 22
Az bulutlu

KIRIKKALE, 21
Az bulutlu

SİVAS, 22
Az bulutlu

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 22
Az bulutlu ve açık

KARABÜK, 24
Az bulutlu ve açık

SİNOP, 13
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 17
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT, 17
Az bulutlu ve açık

GÜMÜŞHANE, 18
Az bulutlu ve açık

SAMSUN, 15
Az bulutlu ve açık

TRABZON, 15
Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN, 15
Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 16
Az bulutlu ve açık

HAKKARİ, 17
Az bulutlu ve açık

MALATYA, 23
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 24
Az bulutlu

GAZİANTEP, 26
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

KİLİS, 27
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

MARDİN, 21
Az bulutlu

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