Bugün hava nasıl olacak? 27 Nisan 2017

Ülkemizin az bulutlu ve açık, güneybatı kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu geçmesi bekleniyor. Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR, 25
Az bulutlu ve açık
BİLECİK, 24
Az bulutlu ve açık
BURSA, 25
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 21
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu zamanla güney kesimleri parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 21
Az bulutlu
İZMİR, 25
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KÜTAHYA, 23
Az bulutlu
UŞAK, 22
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 30
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA, 25
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
BURDUR, 25
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
OSMANİYE, 30
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, zamanla güneyinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 22
Az bulutlu
ESKİŞEHİR, 22
Az bulutlu
KIRIKKALE, 21
Az bulutlu
SİVAS, 22
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 22
Az bulutlu ve açık
KARABÜK, 24
Az bulutlu ve açık
SİNOP, 13
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 17
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT, 17
Az bulutlu ve açık
GÜMÜŞHANE, 18
Az bulutlu ve açık
SAMSUN, 15
Az bulutlu ve açık
TRABZON, 15
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN, 15
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 16
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ, 17
Az bulutlu ve açık
MALATYA, 23
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 24
Az bulutlu
GAZİANTEP, 26
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
KİLİS, 27
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
MARDİN, 21
Az bulutlu