Bugün hava nasıl olacak? 27 Eylül 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ile öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ile öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 24°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURSA °C, 25°C
Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EDİRNE °C, 22°C
Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 24°C
Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
IZMIR °C, 26°C
Parçalı az bulutlu
MUĞLA °C, 30°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 28°C
Az bulutlu
BURDUR °C, 28°C
Az bulutlu
MERSİN °C, 31°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 25°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 23°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
NİĞDE °C, 24°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde batı kesimleri ile, öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; batı kıyılarda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BARTIN °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle satlerinde sağanak yağışlı
BOLU °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle satlerinde sağanak yağışlı
SİNOP °C, 22°C
Parçalı çok bulutlu, öğle satlerinde sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle satlerinde sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge geneli ile akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ORDU °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle satlerinde sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı
TOKAT °C, 24°C
Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle satlerinde sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİTLİS °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
ELAZIĞ °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı
VAN °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
KİLİS °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLERDE HAVA
Marmara'da fırtına, Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.