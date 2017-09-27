Bugün hava nasıl olacak? 27 Eylül 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Çankırı çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ile öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul ile öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, ulaşımda aksamalar ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kırklareli, Edirne, Tekirdağ ve İstanbul çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 24°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BURSA °C, 25°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EDİRNE °C, 22°C

Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 24°C

Çok bulutlu, zaman zaman kuvvetli olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

IZMIR °C, 26°C

Parçalı az bulutlu

MUĞLA °C, 30°C

Parçalı az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 28°C

Az bulutlu

BURDUR °C, 28°C

Az bulutlu

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 23°C

Parçalı yer yer çok bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

NİĞDE °C, 24°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde batı kesimleri ile, öğle saatlerinde bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; batı kıyılarda kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BARTIN °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle satlerinde sağanak yağışlı

BOLU °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle satlerinde sağanak yağışlı

SİNOP °C, 22°C

Parçalı çok bulutlu, öğle satlerinde sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 21°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle satlerinde sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge geneli ile akşam saatlerinden itibaren doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden itibaren Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ORDU °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle satlerinde sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak yağışlı

TOKAT °C, 24°C

Parçalı çok bulutlu, sabah ve öğle satlerinde sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİTLİS °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak yağışlı

VAN °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLERDE HAVA

Marmara'da fırtına, Karadeniz ve Kuzey Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor.