Bugün hava nasıl olacak? 27 Aralık 2016

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Kar yağışlarının Akdeniz Bölgesi'nin yükseklerinde (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yoğun kar yağışları şeklinde olması beklendiğinden, geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimlerinin gece saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Genellikle yağmur, yağış alan yerlerin yüksek kesimlerinde ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde, kuzeybatı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 10°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren güneybatı kesimleri aralıklı yağmurlu

ISTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu

KIRKLARELI °C, 5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin çok bulutlu, İzmir'in kuzey kıyılarının gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

MANISA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin orta ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak; bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri)bu sabah saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 11°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı çok bulutlu

OSMANİYE °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

CANKIRI °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı zamanla çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Kıyılarda güneydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.

BOLU °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 3°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 3°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bingöl ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ERZURUM °C, 0°C

Parçalı çok bulutlu

KARS °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

BATMAN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu

GAZIANTEP °C, 6°C

Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu