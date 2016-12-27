Bugün hava nasıl olacak? 27 Aralık 2016

Yapılan son değerlendirmelere göre; Orta ve Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Orta Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bingöl çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları, Doğu Karadeniz ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'nun batısında yağmur ve sağanak, Doğu Akdeniz kıyılarında yer yer gök gürültülü sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu, iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde doğu ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Ege ve Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Kar yağışlarının Akdeniz Bölgesi'nin yükseklerinde (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yoğun kar yağışları şeklinde olması beklendiğinden, geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra bölgenin doğu kesimlerinin gece saatlerinden sonra Çanakkale'nin batı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Genellikle yağmur, yağış alan yerlerin yüksek kesimlerinde ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacağı bekleniyor. Sabah saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren bölgenin kuzey kesimlerinde, kuzeybatı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANAKKALE °C, 10°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren güneybatı kesimleri aralıklı yağmurlu
ISTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra hafif yağmurlu
KIRKLARELI °C, 5°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin çok bulutlu, İzmir'in kuzey kıyılarının gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 10°C
Parçalı bulutlu, kuzey kıyıları gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
MANISA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 9°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin orta ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak; bölgenin iç kesimlerinin yükseklerinde (Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri)bu sabah saatlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 11°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı çok bulutlu
OSMANİYE °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bu sabah saatlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde yer yer yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunun aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
CANKIRI °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KONYA °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde aralıklı kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla çok bulutlu, Sinop ve Kastamonu çevreleri ile gece saatlerinden sonra bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor. Rüzgarın ; Kıyılarda güneydoğu yönlerden kuvvetlice esmesi bekleniyor.
BOLU °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 3°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARABÜK °C, 3°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmurlu, iç kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
RİZE °C, 10°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 8°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin batısı ile Bingöl ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin kuzey ve doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 4°C
Çok bulutlu ve aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ERZURUM °C, 0°C
Parçalı çok bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, batısının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde Adıyaman, Kilis ve Gaziantep çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
BATMAN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 8°C
Çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu
GAZIANTEP °C, 6°C
Çok bulutlu ve yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA °C, 8°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu