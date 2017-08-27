Bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos 2017

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek (dağlık) kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BALIKESİR, 30
Az bulutlu ve açık
BURSA, 31
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 30
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 31
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 28
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 35
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 35
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 34
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 37
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 34
Az bulutlu ve açık
HATAY, 32
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 28
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 29
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 28
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR, 26
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU, 27
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 30
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK, 30
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 26
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek (dağlık) kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 27
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE, 27
Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN, 28
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı
TRABZON, 26
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 29
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 28
Az bulutlu ve açık
MALATYA, 35
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 41
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 39
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 39
Az bulutlu ve açık