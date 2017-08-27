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Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos 2017

Bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos 2017

Ülkenin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç ve yüksek kesimleri ile Samsun çevreleri sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

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Bugün hava nasıl olacak? 27 Ağustos 2017

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek (dağlık) kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat), Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık, doğusu yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BALIKESİR, 30
Az bulutlu ve açık

BURSA, 31


Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 30


Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 31
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 28
Az bulutlu ve açık

İZMİR, 35


Az bulutlu ve açık

MANİSA, 35
Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 34
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36
Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 37


Az bulutlu ve açık

BURDUR, 34
Az bulutlu ve açık

HATAY, 32
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 28


Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 29
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 28
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR, 26
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, kıyı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin kıyı kesimlerinde kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BOLU, 27
Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 30
Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK, 30
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 26
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek (dağlık) kesimleri ile Samsun çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 27
Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE, 27
Parçalı yer yer çok bulutlu

SAMSUN, 28
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı hafif sağanak yağışlı

TRABZON, 26
Parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri aralıklı hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 29
Parçalı ve az bulutlu

KARS, 28
Az bulutlu ve açık

MALATYA, 35
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 41
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 39
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık

SİİRT, 39
Az bulutlu ve açık

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