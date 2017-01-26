Bugün hava nasıl olacak? 26 Ocak 2017

Alınan son verilere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya ile Ege kıyıları dışında kalan bütün bölgelerimizin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Akdeniz kıyıları, Güney Ege, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'nun güneybatısında yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerler ile zamanla Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların ; Bugün (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun il genelinde, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin il genelinde zaman zaman yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, zamanla Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetlice (30-50 Km/sa), Marmara'da kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa)şeklinde esmesi bekleniyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Bugün (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun il genelinde, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin il genelinde zaman zaman yoğun kar yağışı şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar, çığ tehlikesi, don v.b.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusu ile Tekirdağ ve Kırklareli'nin kıyı ilçelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Trakya kesimi ile güneydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA 3°C

Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANAKKALE °C, 2°C

Çok bulutlu doğu ilçeleri aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İSTANBUL 2°C



Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 0°C

Çok bulutlu kıyı ilçeleri aralıklı kar yağışlı

EGE

Çok bulutlu, iç kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Denizli çevrelerinde yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

AYDIN °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR 7°C



Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA 15°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR °C, 2°C

Çok bulutlu aralıklın karla karışık yağmur ve kar yağışlı

HATAY °C, 11°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 0°C



Çok bulutlu, bugün (Perşembe) hafif kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 0°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARAMAN °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu ve bölge genelinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 2°C

Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 2°C

Çok bulutlu aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyılarının yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar, iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; Bugün (Perşembe) öğle saatlerinden itibaren Ordu ve Giresun il genelinde, akşam saatlerinden itibaren Trabzon, Rize ve Artvin il genelinde zaman zaman yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GİRESUN °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimleri ile zamanla il genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimleri ile zamanla il genelinde yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

ERZURUM °C, -1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

IĞDIR °C, -7°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -8°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güneybatı kesimlerinde yağmur, diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 4°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZİANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

SİİRT °C, 7°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmur zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı