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Bugün hava nasıl olacak? 26 Haziran 2017

Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde İç Ege ve Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.