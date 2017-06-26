  • 26 HAZIRAN 2017, PAZARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara 30º
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.502
    EURO 3.92
  • BIST 99638.65
    ALTIN 141.244
Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak? 26 Haziran 2017

Bugün hava nasıl olacak? 26 Haziran 2017

Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde İç Ege ve Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Bugün hava nasıl olacak? 26 Haziran 2017

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 33°C
Az bulutlu

ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

ISTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu

SAKARYA °C, 33°C
Az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu

IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

KARAMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık

SİVAS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 31°C
Az bulutlu

KARABÜK °C, 34°C
Az bulutlu

SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu

ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 32°C
Az bulutlu

ORDU °C, 27°C
Az bulutlu

SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu

TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık

HAKKARİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık

IĞDIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

TÜRKİYE HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER