Bugün hava nasıl olacak? 26 Haziran 2017

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 33°C
Az bulutlu
ÇANAKKALE °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ISTANBUL °C, 31°C
Az bulutlu
SAKARYA °C, 33°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 37°C
Parçalı ve az bulutlu
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Göller Yöresi'nin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KARAMAN °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 31°C
Az bulutlu
KARABÜK °C, 34°C
Az bulutlu
SİNOP °C, 26°C
Az bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 32°C
Az bulutlu
ORDU °C, 27°C
Az bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Az bulutlu
TRABZON °C, 26°C
Az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
HAKKARİ °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
IĞDIR °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 42°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık