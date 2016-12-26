Bugün hava nasıl olacak? 26 Aralık 2016

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın Doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Bayburt, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları, Kilis ve Gaziantep çevreleri ile Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın doğusu ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde yer yer güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları ile zamanla Doğu Akdenizde kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Kar yağışlarının Akdeniz Bölgesi'nin yüksekleri (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) ile Karaman ve Konya çevrelerinde yoğun kar yağışları şeklinde olması beklendiğinden, geçtiğimiz hafta ekstrem kar yağışlarının yaşandığı bölgede, yeni kar yağışlarıyla birlikte, ulaşımda aksamalar, buzlanma, don, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli bölgelerde çığ tehlikesi, çatı çökmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğu kesimleri ile Balıkesir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur, Balıkesir, Bursa ve Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu

KIRKLARELI °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, kar yağışlı

IZMIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

MANISA °C, 9°C

Parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Doğu Akdeniz kıyıları ve Antalya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; bölgenin yükseklerinde (Antalya, Mersin, Kahramanmaraş ve Adana'nın 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimleri) yoğun kar yağışı şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde Göller Yöresinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 14°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 12°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların doğu ilçelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ISPARTA °C, 2°C

Parçalı çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

OSMANİYE °C, 15°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli yağmur ve sağanak, 900 metre rakım üzerindeki yüksek kesimlerinde yoğun kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının Konya ve Karaman çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KONYA °C, 0°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışlarının öğle saatlerinden sonra yoğun olması bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi tahmin ediliyor.

BOLU °C, 1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARABÜK °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Bayburt çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Çok bulutlu, aralıklı karlakarışık yağmur ve kar yağışlı

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON °C, 10°C

Çok bulutlu, hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, kuzey ve batısı ile Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin batısında yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 3°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

KARS °C, -4°C

Çok bulutlu, kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN °C, 8°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

DIYARBAKIR °C, 7°C

Çok bulutlu ve yağmurlu

GAZIANTEP °C, 7°C

Çok bulutlu, yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

ŞANLIURFA °C, 9°C

Çok bulutlu ve yağmurlu