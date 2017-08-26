Bugün hava nasıl olacak? 26 Ağustos 2017

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç kesimleri ile gece saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı ve hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 29

Az bulutlu ve açık

BURSA, 31



Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 29



Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ, 30

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 30

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 34



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 36

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 36

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 38



Az bulutlu ve açık

BURDUR, 36

Az bulutlu ve açık

HATAY, 37

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 28



Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 29

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 30

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR, 27

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 28

Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 30

Az bulutlu ve açık

KARABÜK, 30

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 27

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu,Giresun,Trabzon ve Rize illerinin iç kesimleri ile gece Samsun çevrelerinin aralıklı ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 28

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE, 27

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 28

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinde merkezin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

TRABZON, 28

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 37

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 29

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 28

Az bulutlu ve açık

MALATYA, 34

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 40

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 39

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 38

Az bulutlu ve açık