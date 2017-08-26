Bugün hava nasıl olacak? 26 Ağustos 2017

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin iç kesimleri ile gece saatlerinde Samsun çevrelerinin aralıklı ve hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kuzey Ege ile Batı Karadeniz kıyılarında kuvvetli (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR, 29
Az bulutlu ve açık
BURSA, 31
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 29
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ, 30
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 30
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 34
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 36
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 36
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 38
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 36
Az bulutlu ve açık
HATAY, 37
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 28
Az bulutlu ve açık
ÇANKIRI, 29
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 30
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR, 27
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 28
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 30
Az bulutlu ve açık
KARABÜK, 30
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 27
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Ordu,Giresun,Trabzon ve Rize illerinin iç kesimleri ile gece Samsun çevrelerinin aralıklı ve hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 28
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE, 27
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN, 28
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinde merkezin hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
TRABZON, 28
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı ve hafif sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 29
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 28
Az bulutlu ve açık
MALATYA, 34
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 40
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 39
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 38
Az bulutlu ve açık