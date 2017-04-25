Bugün hava nasıl olacak? 25 Nisan 2017

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile yarın zamanla güneybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
ZİRAİ DON UYARISI : Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Göller yöresi ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai üreticilerimiz olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. Sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 3, 20
Az bulutlu
ÇANAKKALE 8, 20
Az bulutlu
İSTANBUL 8, 17
Az bulutlu
KIRKLARELİ 4, 19
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1, 16
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
İZMİR 10, 22
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
MANİSA 6, 23
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA 6, 21
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu yarın zamanla batısı parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde göller yöresinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA 10, 26
Az bulutlu
ANTALYA 12, 23
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
HATAY 9, 25
Az bulutlu
ISPARTA 0, 19
Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA -1, 15
Az bulutlu
ESKİŞEHİR -1, 16
Az bulutlu
NİĞDE 1, 16
Az bulutlu
YOZGAT -3, 13
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BARTIN -1, 18
Az bulutlu
BOLU -4, 15
Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu
DÜZCE -1, 19
Az bulutlu
ZONGULDAK 3, 15
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı hadisesi bekleniyor.
AMASYA 3, 16
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN 4, 10
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu
SAMSUN 5, 13
Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 7, 12
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, Ardahan çevrelerinin parçalı ve çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM -3, 9
Az bulutlu
IĞDIR 6, 19
Az bulutlu
KARS -2, 9
Az bulutlu
MALATYA 5, 17
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN 10, 20
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR 5, 19
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP 8, 21
Parçalı bulutlu
SİİRT 8, 20
Parçalı bulutlu