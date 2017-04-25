Bugün hava nasıl olacak? 25 Nisan 2017

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile yarın zamanla güneybatı kesimleri parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Bolu, Amasya, Tokat, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, iç kesimlerin yüksekleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI : Gece ve sabah saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç Ege, Karadeniz'in iç kesimleri, Göller yöresi ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai üreticilerimiz olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde güneydoğusunda buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor. Sabah saatlerinde güneydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 3, 20



Az bulutlu

ÇANAKKALE 8, 20

Az bulutlu

İSTANBUL 8, 17



Az bulutlu

KIRKLARELİ 4, 19

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR -1, 16

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

İZMİR 10, 22



Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

MANİSA 6, 23

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA 6, 21

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu yarın zamanla batısı parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde göller yöresinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA 10, 26

Az bulutlu

ANTALYA 12, 23



Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

HATAY 9, 25

Az bulutlu

ISPARTA 0, 19

Az bulutlu yarın zamanla parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte kuzeybatı kesimlerinde yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA -1, 15



Az bulutlu

ESKİŞEHİR -1, 16

Az bulutlu

NİĞDE 1, 16

Az bulutlu

YOZGAT -3, 13

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde Bolu çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BARTIN -1, 18

Az bulutlu

BOLU -4, 15

Parçalı ve az bulutlu, bu akşam ilk saatlerde hafif yağmurlu

DÜZCE -1, 19

Az bulutlu

ZONGULDAK 3, 15

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Amasya, Tokat ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı hadisesi bekleniyor.

AMASYA 3, 16

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN 4, 10

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

SAMSUN 5, 13

Çok bulutlu, bu akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON 7, 12

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, Ardahan çevrelerinin parçalı ve çok bulutlu karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM -3, 9

Az bulutlu

IĞDIR 6, 19

Az bulutlu

KARS -2, 9

Az bulutlu

MALATYA 5, 17

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN 10, 20

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR 5, 19

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP 8, 21

Parçalı bulutlu

SİİRT 8, 20

Parçalı bulutlu