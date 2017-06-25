Bugün hava nasıl olacak? 25 Haziran 2017

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 36

Parçalı ve az bulutlu

BURSA, 32



Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 31



Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 33

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 30

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 37



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 38

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA, 36

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 35

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 39



Az bulutlu ve açık

HATAY, 32

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 32

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 30



Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 30

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 29

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 32

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 27

Parçalı bulutlu

DÜZCE, 31

Parçalı bulutlu

KASTAMONU, 28

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 27

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 31

Parçalı bulutlu

SAMSUN, 25

Parçalı yer yer çok bulutlu

TOKAT, 30

Parçalı bulutlu

TRABZON, 24

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 35

Az bulutlu

ERZURUM, 26

Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu

KARS, 25

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

VAN, 25

Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 37

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 36

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 36

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 39

Az bulutlu ve açık