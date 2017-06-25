Bugün hava nasıl olacak? 25 Haziran 2017

Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR, 36
Parçalı ve az bulutlu
BURSA, 32
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 31
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 33
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 30
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 37
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 38
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA, 36
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 35
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 39
Az bulutlu ve açık
HATAY, 32
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 32
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 30
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI, 30
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 29
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 32
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 27
Parçalı bulutlu
DÜZCE, 31
Parçalı bulutlu
KASTAMONU, 28
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK, 27
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 31
Parçalı bulutlu
SAMSUN, 25
Parçalı yer yer çok bulutlu
TOKAT, 30
Parçalı bulutlu
TRABZON, 24
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 35
Az bulutlu
ERZURUM, 26
Az bulutlu zamanla parçalı bulutlu
KARS, 25
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
VAN, 25
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 37
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 36
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 36
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 39
Az bulutlu ve açık