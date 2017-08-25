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Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak? 25 Ağustos 2017

Bugün hava nasıl olacak? 25 Ağustos 2017

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri parçalı bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun, Ordu ve Artvin çevreleri aralıklı sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek.

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Bugün hava nasıl olacak? 25 Ağustos 2017

Yurdun kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Samsun, Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 29
Az bulutlu ve açık

BİLECİK, 30
Az bulutlu ve açık

BURSA, 31


Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 29


Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 30
Az bulutlu ve açık

AYDIN, 40
Az bulutlu ve açık

İZMİR, 33


Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 36
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 35
Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 38


Az bulutlu ve açık

BURDUR, 36
Az bulutlu ve açık

OSMANİYE, 37
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, gece saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 29


Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 29
Az bulutlu ve açık

KONYA, 29
Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR, 28
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 27
Az bulutlu ve açık

BOLU, 27
Az bulutlu ve açık

KARABÜK, 29
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 27
Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Samsun, Ordu ve Artvin çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren iç kesimlerinin yükseklerinde aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT, 27
Parçalı ve çok bulutlu

GÜMÜŞHANE, 27
Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 27
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlere yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON, 27
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerden itibaren geneli ile akşam saatlerinden sonra iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 38
Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 28
Parçalı ve az bulutlu

HAKKARİ, 35
Az bulutlu ve açık

MALATYA, 35
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 40
Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık

KİLİS, 39
Az bulutlu ve açık

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