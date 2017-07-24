Bugün hava nasıl olacak? 24 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
BURSA, 35
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 32
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu
KIRKLARELİ, 35
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA, 33
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 38
Az bulutlu ve açık
AYDIN, 40
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 35
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 38
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 36
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu
HATAY, 32
Parçalı ve az bulutlu
KAHRAMANMARAŞ, 38
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 34
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI, 34
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 34
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 33
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 30
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 31
Parçalı ve az bulutlu
SİNOP, 27
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 27
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 32
Parçalı ve az bulutlu
GÜMÜŞHANE, 28
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN, 28
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
TRABZON, 27
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN, 26
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 29
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS, 28
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık
KİLİS, 39
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 39
Az bulutlu ve açık