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Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak? 24 Temmuz 2017

Bugün hava nasıl olacak? 24 Temmuz 2017

Ülke genelinde hava sıcaklığı mevsim normallerinde seyredecek. Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan, ve Ağrı çevrelerinde kısa süreli yağış görülecek.

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Bugün hava nasıl olacak? 24 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile zamanla Güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğu kesimlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

BURSA, 35


Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 32


Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer sisli ve puslu

KIRKLARELİ, 35
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA, 33
Parçalı ve az bulutlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 38
Az bulutlu ve açık

AYDIN, 40
Az bulutlu ve açık

İZMİR, 35


Az bulutlu ve açık

MANİSA, 38
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36
Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 36


Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY, 32
Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ, 38
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 34


Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 34
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 34
Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 33
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 30
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 31
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP, 27
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 27
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 32
Parçalı ve az bulutlu

GÜMÜŞHANE, 28
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 28
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

TRABZON, 27
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Erzurum, Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN, 26
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 29
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 28
Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 40
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık

KİLİS, 39
Az bulutlu ve açık

SİİRT, 39
Az bulutlu ve açık

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