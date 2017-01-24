Bugün hava nasıl olacak? 24 Ocak 2017

Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Kırşehir, Nevşehir, Kayseri, Sivas, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş ve Bingöl çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Marmara, Ege, Güneydoğu Anadolu'nun batısı ile Denizli, Uşak, Manisa, Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; akşam saatlerinden sonra İzmir'in güney ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren ise Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Yalova ve Manisa çevreleri ile Edirne ve Tekirdağ'ın güney, Kütahya'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte akşam ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney, Marmara ve Karadeniz'de kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, sabah saatlerinden sonra Ege'nin güneyi ile Batı Akdeniz'de güney yönlerden kuvvetlice (30-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; akşam saatlerinden sonra İzmir'in güney ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren ise Marmara'nın güneyi, Kıyı Ege, Yalova ve Manisa çevreleri ile Edirne ve Tekirdağ'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Bilecik çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; gece saatlerinden itibaren bölgenin güneyi ve Yalova çevreleri ile Edirne ve Tekirdağ'ın güney kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

BURSA 10°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 9°C

Çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL 7°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren batı kesimleri ile zamanla il geneli yağmurlu

SAKARYA °C, 9°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmurlu

EGE

Çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle yağmur ve sağanak, Kütahya ve Afyonkarahisar çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde gerçekleşecek yağışların; akşam saatlerinden sonra İzmir'in güney ve Aydın'ın kıyı kesimlerinde, gece saatlerinden itibaren ise Kıyı Ege ve Manisa çevreleri ile Kütahya'nın batı kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 2°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AYDIN °C, 12°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kıyı kesimler ile gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR 10°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra güney kesimler ile gece saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

UŞAK °C, 4°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, batısı ile gece saatlerinden sonra Hatay, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Göller Yöresinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ANTALYA 15°C



Çok bulutlu, sağanak yağışlı

BURDUR °C, 7°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MERSİN °C, 15°C

Çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Eskişehir, Konya ve Karaman çevreleri, gece saatlerinden itibaren güneyi ile Kırşehir ve Sivas çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Akşam ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARAMAN °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİVAS °C, 1°C

Çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor

BARTIN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

BOLU 4°C



Parçalı, zamanla çok bulutlu

KARABÜK °C, 10°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, gece saatlerinden sonra iç kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

GİRESUN °C, 11°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 12°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 13°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu geçeceği, gece saatlerinden itibaren bölgenin batısı ile Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 7°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

ERZURUM °C, -8°C

Parçalı ve çok bulutlu

HAKKARİ °C, 1°C

Parçalı bulutlu

IĞDIR °C, -7°C

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batısının yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

MARDİN °C, 8°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu