Bugün hava nasıl olacak? 24 Nisan 2017

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Van çevreleri ile Balıkesir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ZİRAİ DON UYARISI : Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Göller yöresi ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai üreticilerimiz olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmur yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı, doğusu çok bulutlu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusunun, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Bilecik'in kuzey kesimlerinin yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 14
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
ÇANAKKALE, 18
Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı
İSTANBUL, 15
Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası'nın doğusu hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 17
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 9
Parçalı yer yer çok bulutlu
İZMİR, 20
Parçalı bulutlu
MANİSA, 20
Parçalı bulutlu
MUĞLA, 18
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 22
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 21
Parçalı ve az bulutlu
HATAY, 20
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA, 15
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde ise Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 10
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu
ESKİŞEHİR, 7
Parçalı ve çok bulutlu,
NİĞDE, 13
Parçalı bulutlu
YOZGAT, 10
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; ilk saatlerde doğu kıyılarında batıdan kuvvetli olarak (30-50km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 12
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BOLU, 5
Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
DÜZCE, 9
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 10
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, ilk saatlerde Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA, 15
Çok bulutlu, öğle saaatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN, 14
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu
SAMSUN, 12
Çok bulutlu, öğle saaatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON, 12
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; ilk saatlerde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM, 12
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
IĞDIR, 20
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
KARS, 10
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MALATYA, 18
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 19
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR, 19
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP, 18
Parçalı bulutlu
SİİRT, 19
Parçalı bulutlu