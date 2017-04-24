Bugün hava nasıl olacak? 24 Nisan 2017

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Çankırı, Yozgat, Sivas ve Van çevreleri ile Balıkesir ve Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçmesi bekleniyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Ardahan çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yer yer kuvvetli (30-50 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI : Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güneydoğusu, İç ege, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Göller yöresi ve İç Anadolu'nun kuzey ve batısında orta şiddette zirai don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı başta zirai üreticilerimiz olmak üzere dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, mevcut kar örtüsü üzerine yağmur ve karla karışık yağmur yağışı beklendiğinden, dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı, doğusu çok bulutlu, Çanakkale, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile İstanbul'un Anadolu Yakası'nın doğusunun, Balıkesir'in kuzey ilçelerinin aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı, sabah ilk saatlerde Bilecik'in kuzey kesimlerinin yağmur ve yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 14



Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

ÇANAKKALE, 18

Parçalı çok bulutlu, ilk saatlerde hafif sağanak yağışlı

İSTANBUL, 15



Parçalı yer yer çok bulutlu, ilk saatlerde Anadolu Yakası'nın doğusu hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 17

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 9

Parçalı yer yer çok bulutlu

İZMİR, 20



Parçalı bulutlu

MANİSA, 20

Parçalı bulutlu

MUĞLA, 18

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 22

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 21



Parçalı ve az bulutlu

HATAY, 20

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA, 15

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Çankırı çevreleri ile Ankara'nın kuzey kesimlerinin yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu, öğle saatlerinde ise Yozgat ve Sivas çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 10



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde kuzey ilçeleri yağmur ve yer yer karla karışık yağmurlu

ESKİŞEHİR, 7

Parçalı ve çok bulutlu,

NİĞDE, 13

Parçalı bulutlu

YOZGAT, 10

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, sabah saatlerinde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; ilk saatlerde doğu kıyılarında batıdan kuvvetli olarak (30-50km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 12

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BOLU, 5

Çok bulutlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

DÜZCE, 9

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 10

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, ilk saatlerde Trabzon, Rize ve Artvin çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA, 15

Çok bulutlu, öğle saaatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN, 14

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

SAMSUN, 12

Çok bulutlu, öğle saaatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON, 12

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Van çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın; ilk saatlerde bölgenin güneydoğusunda güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

ERZURUM, 12

Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

IĞDIR, 20

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

KARS, 10

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

MALATYA, 18

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 19

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR, 19

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP, 18

Parçalı bulutlu

SİİRT, 19

Parçalı bulutlu