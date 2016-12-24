Bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık 2016

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

UYARILAR

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari çevrelerinde kar yağışının yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur akşam saatlerinde Bursa ve Bilecik ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa)esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güneyi kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRIKKALE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -10°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, -8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur Diyarbakır ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutluYapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari çevrelerinde kar yağışının yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur akşam saatlerinde Bursa ve Bilecik ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa)esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 6°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ISTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu

IZMIR °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANTALYA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, güneyi kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KIRIKKALE °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 0°C

Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu

DÜZCE °C, 3°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 7°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SAMSUN °C, 10°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

TRABZON °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ERZURUM °C, -3°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARS °C, -10°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

MUŞ °C, -8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur Diyarbakır ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 5°C

Çok bulutlu

SİİRT °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 10°C

Çok bulutlu