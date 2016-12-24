Bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık 2016

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari çevrelerinde kar yağışının yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur akşam saatlerinde Bursa ve Bilecik ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa)esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güneyi kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRIKKALE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -10°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MUŞ °C, -8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur Diyarbakır ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZIANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutluYapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari çevrelerinde kar yağışının yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur akşam saatlerinde Bursa ve Bilecik ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa)esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ISTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güneyi kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KIRIKKALE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
BARTIN °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARS °C, -10°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
MUŞ °C, -8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur Diyarbakır ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GAZIANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu