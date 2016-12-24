Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 5
Parçalı Bulutlu
Parçalı Bulutlu

Piyasalar

  • Dolar: 3.52
    Euro: 3.68
  • BIST: 76972.15
    Altın: 128.005

Kapat
Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık 2016

Bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık 2016

Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Bugün hava nasıl olacak? 24 Aralık 2016
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
HAVA SICAKLIĞI: Ülke genelinde 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
UYARILAR
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari çevrelerinde kar yağışının yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur akşam saatlerinde Bursa ve Bilecik ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa)esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ISTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
 
KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHISAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
AYDIN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
IZMIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
 
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güneyi kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KIRIKKALE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KONYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
 
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
 
BARTIN °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
 
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu
 
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
 
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
 
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
 
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
KARS °C, -10°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
MUŞ °C, -8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
 
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur Diyarbakır ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
DIYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
GAZIANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu
 
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
 
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutluYapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
 
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun güneyi, Batı ve Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. 
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Hakkari çevrelerinde kar yağışının yoğun olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb) olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur akşam saatlerinde Bursa ve Bilecik ve çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa)esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
 
BURSA °C, 6°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu, akşam saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
EDİRNE °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ISTANBUL °C, 9°C
Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu
 
KIRKLARELI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın; kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
 
A.KARAHISAR °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
AYDIN °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
IZMIR °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
MANİSA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Antalya, Adana, Mersin ve Hatay çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ADANA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ANTALYA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak yağışlı
 
HATAY °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
 
ISPARTA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güneyi kesimlerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
ÇANKIRI °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KIRIKKALE °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
KONYA °C, 0°C
Çok bulutlu ve hafif kar yağışlı
 
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.
 
BARTIN °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
 
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu
 
DÜZCE °C, 3°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 7°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz bölümünün yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarında yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
AMASYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
 
SAMSUN °C, 10°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
 
TRABZON °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren yağmurlu
 
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Malatya dışında bölge genelinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kar yağışının Hakkari çevrelerinde yoğun olması bekleniyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ERZURUM °C, -3°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
KARS °C, -10°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
MUŞ °C, -8°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı
 
VAN °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur Diyarbakır ve Batman çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
 
DIYARBAKIR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
 
GAZIANTEP °C, 5°C
Çok bulutlu
 
SİİRT °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu
 
ŞANLIURFA °C, 10°C
Çok bulutlu
Etiketler: kar, hava durumu, soğuk, Kış, buzlanma, don, ankara hava durumu, istanbul hava durumu, antalya hava durumu, izmir hava durumu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER