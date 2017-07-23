Bugün hava nasıl olacak? 23 Temmuz 2017

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla Batı Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Akdeniz'in parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz kıyıları ile güneydoğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 34



Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 32



Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ, 33

Az bulutlu ve açık

SAKARYA, 30

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 34

Az bulutlu ve açık

AYDIN, 39

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 35



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 37

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusu ile zamanla batısının iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 33



Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu

HATAY, 33

Parçalı ve az bulutlu

KAHRAMANMARAŞ, 38

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 32



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ÇANKIRI, 34

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 32

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

KONYA, 34

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusu ile iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 29

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DÜZCE, 29

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİNOP, 28

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 26

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimleri ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 31

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE, 28

Parçalı, yer yer çok bulutlu

SAMSUN, 28

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 26

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinde bölgenin güneydoğusunda güneybatı yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

ARDAHAN, 26

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ, 38

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 28

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS, 29

Az bulutlu, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 41

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38

Az bulutlu ve açık

KİLİS, 38

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 39

Az bulutlu ve açık