Bugün hava nasıl olacak? 23 Şubat 2017

Ülkemizin geneli parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR 4, 17
Az bulutlu
BURSA 7, 19
Az bulutlu
İSTANBUL 6, 13W
Az bulutlu
YALOVA 8, 19
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 0, 13
Az bulutlu
DENİZLİ 5, 18
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
İZMİR 8, 17
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
MUĞLA 3, 16
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA 5, 19
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 10, 19
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu
KAHRAMANMARAŞ 4, 17
Parçalı ve çok bulutlu
OSMANİYE 5, 19
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ANKARA 1, 12
Az bulutlu
KIRŞEHİR -3, 13
Az bulutlu
KONYA 0, 13
Az bulutlu
NEVŞEHİR 1, 11
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BOLU -2, 13
Az bulutlu
KARABÜK 1, 18
Az bulutlu
KASTAMONU -2, 13
Az bulutlu
ZONGULDAK 8, 15
Az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
GİRESUN 5, 15
Parçalı ve az bulutlu
ORDU 5, 17
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN 4, 16
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON 6, 14
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısı az bulutlu, ilk saatlerde Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ -6, 11
Parçalı ve az bulutlu
ERZİNCAN -3, 5
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM -11, 0
Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı
MALATYA -1, 13
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR -2, 15
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP 2, 18
Parçalı bulutlu
KİLİS 5, 17
Parçalı bulutlu
MARDİN 6, 12
Parçalı ve çok bulutlu