Bugün hava nasıl olacak? 23 Şubat 2017

Ülkemizin geneli parçalı ve az bulutlu, güney ve doğusunun zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. sabah saatlerinde Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde güneydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR 4, 17

Az bulutlu

BURSA 7, 19



Az bulutlu

İSTANBUL 6, 13W



Az bulutlu

YALOVA 8, 19

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 0, 13

Az bulutlu

DENİZLİ 5, 18

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

İZMİR 8, 17



Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

MUĞLA 3, 16

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Burdur ve Isparta çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA 5, 19

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 10, 19



Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinde çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ 4, 17

Parçalı ve çok bulutlu

OSMANİYE 5, 19

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA 1, 12



Az bulutlu

KIRŞEHİR -3, 13

Az bulutlu

KONYA 0, 13

Az bulutlu

NEVŞEHİR 1, 11

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi ile birlikte yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU -2, 13

Az bulutlu

KARABÜK 1, 18

Az bulutlu

KASTAMONU -2, 13

Az bulutlu

ZONGULDAK 8, 15

Az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz'de sabah ve gece saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

GİRESUN 5, 15

Parçalı ve az bulutlu

ORDU 5, 17

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN 4, 16

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON 6, 14

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla batısı az bulutlu, ilk saatlerde Erzurum, Ağrı, Bitlis ve Van çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ -6, 11

Parçalı ve az bulutlu

ERZİNCAN -3, 5

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM -11, 0

Parçalı ve az bulutlu, ilk saatlerde hafif kar yağışlı

MALATYA -1, 13

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR -2, 15

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 2, 18

Parçalı bulutlu

KİLİS 5, 17

Parçalı bulutlu

MARDİN 6, 12

Parçalı ve çok bulutlu