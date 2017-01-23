Bugün hava nasıl olacak? 23 Ocak 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile zamanla batı kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR °C, 8°C

Parçalı bulutlu

BURSA

10°C Parçalı bulutlu

İSTANBUL

7°C Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 7°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR

14°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 7°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 16°C

Az bulutlu

ANTALYA

16°C Az bulutlu

HATAY °C, 12°C

Az bulutlu

ISPARTA °C, 8°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA

4°C Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Az bulutlu

KONYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor

BOLU

6°C Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 7°C

Parçalı bulutlu

ÇORUM °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, -6°C

Az bulutlu

KARS °C, -6°C

Az bulutlu

MALATYA °C, 5°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Az bulutlu

GAZİANTEP °C, 10°C

Az bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 13°C

Az bulutlu