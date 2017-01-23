Bugün hava nasıl olacak? 23 Ocak 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurt genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile zamanla batı kıyılarının parçalı ve çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı zamanla batısının çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR °C, 8°C
Parçalı bulutlu
BURSA
10°C Parçalı bulutlu
İSTANBUL
7°C Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 7°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kıyı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR
14°C Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 7°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Göller Bölgesinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Az bulutlu
ANTALYA
16°C Az bulutlu
HATAY °C, 12°C
Az bulutlu
ISPARTA °C, 8°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA
4°C Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 4°C
Az bulutlu
KONYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor
BOLU
6°C Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 7°C
Parçalı bulutlu
ÇORUM °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 6°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, -6°C
Az bulutlu
KARS °C, -6°C
Az bulutlu
MALATYA °C, 5°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Az bulutlu
GAZİANTEP °C, 10°C
Az bulutlu
SİİRT °C, 9°C
Az bulutlu
ŞANLIURFA °C, 13°C
Az bulutlu