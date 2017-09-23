Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül 2017

Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop ve Samsun'un batısında, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Sinop ve Samsun'un batısında, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek yerel su baskını, yıldırım ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile sabah ilk saatlerde İstanbul'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR, 27
Parçalı ve az bulutlu
BURSA, 25
Parçalı bulutlu
İSTANBUL, 25
Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğu çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı
KIRKLARELİ, 23
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 23
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 27
Az bulutlu
İZMİR, 26
Az bulutlu
MANİSA, 27
Az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 31
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 32
Az bulutlu
HATAY, 29
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA, 25
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 23
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI, 26
Parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR, 21
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN, 26
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BOLU, 19
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
DÜZCE, 23
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı
KASTAMONU, 22
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 22
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un batısında, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA, 26
Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
GİRESUN, 22
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SAMSUN, 22
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON, 24
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 30
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM, 27
Parçalı bulutlu
HAKKARİ, 28
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 28
Parçalı yer yer çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR, 32
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 28
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 33
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 32
Az bulutlu ve açık