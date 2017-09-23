Bugün hava nasıl olacak? 23 Eylül 2017

Ülkemizin kuzey kesimleri ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara'nın kuzeydoğusu, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde Sinop ve Samsun'un batısında, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; sabah saatlerinde Sinop ve Samsun'un batısında, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek yerel su baskını, yıldırım ve trafikte aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusu yer yer çok bulutlu, Kocaeli, Sakarya, Yalova ile sabah ilk saatlerde İstanbul'un doğu çevrelerinin yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 27

Parçalı ve az bulutlu

BURSA, 25



Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 25



Parçalı yer yer çok bulutlu, sabah ilk saatlerde doğu çevreleri yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı

KIRKLARELİ, 23

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, Kuzey Ege'nin iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 23

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 27

Az bulutlu

İZMİR, 26



Az bulutlu

MANİSA, 27

Az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 31

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 32



Az bulutlu

HATAY, 29

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA, 25

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 23



Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 26

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 21

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN, 26

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Sinop çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU, 19

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

DÜZCE, 23

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU, 22

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 22

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Samsun'un batısında, akşam saatlerinden itibaren Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA, 26

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı

GİRESUN, 22

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN, 22

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON, 24

Parçalı çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden itibaren yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 30

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM, 27

Parçalı bulutlu

HAKKARİ, 28

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 28

Parçalı yer yer çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR, 32

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 28

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 33

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 32

Az bulutlu ve açık