Bugün hava nasıl olacak? 23 Aralık 2016

Yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Kütahya, Afyonkarahisar, Bolu ve Düzce çevreleri ile gece saatlerinde Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimler ile Balıkesir ve Mardin çevrelerinde yağmur ve sağanak, diğer yağış alan yerlerde kar şeklinde görülecek yağışların; Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Mersin ve Adana'nın iç kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, sabah ve öğle saatlerinde Marmara, Kuzey Ege kıyıları, ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI: Kar yağışlarının Mersin ve Adana'nın iç kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun (20 cm ve üzeri) olması beklendiğinden İç Anadolu bölgesini Akdeniz’e bağlayan karayollarında meydana gelebilecek ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR VE FIRTINA UYARISI: Rüzgarın sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden Marmara, Kuzey Ege kıyıları ile Orta ve Doğu Akdeniz'de kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç ve direklerin devrilmesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, güney ve doğusu ile Kırklareli'nin doğu ilçelerinin yağmur, yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BURSA °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EDİRNE °C, 7°C

Çok bulutlu

ISTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu ve aralıklı yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 1°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

AYDIN °C, 11°C

Çok bulutlu

IZMIR °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MANİSA °C, 10°C

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı kesimlerde yağmur ve sağanak; iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde olması beklenen yağışların Antalya'nın doğu ilçeleri ile Mersin çevrelerinde kuvvetli yağmur ve sağanak; Mersin ve Adana'nın iç kesimleri ile Antalya'nın doğusunun iç kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar (20 cm ve üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Rüzgarın Orta ve Doğu Akdeniz'de sabah ve öğle saatlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına (40-60 Km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 9°C

Çok bulutlu ve sağanak yağışlı, iç kesimleri yer yer yoğun kar yağışlı

ANTALYA °C, 9°C

Çok bulutlu, kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı, iç ve yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu ilçelerde kuvvetli olması bekleniyor.

HATAY °C, 5°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kıyı kesimleri yağmur, iç ve yüksek kesimleri kar yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu, Sivas hariç bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 2°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

ÇANKIRI °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde hafif kar yağışlı

KIRIKKALE °C, 1°C

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra parçalı bulutlu

KONYA °C, -1°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis hadisesi tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 8°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

BOLU °C, 5°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

DÜZCE °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde sisli, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 6°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BAYBURT °C, -5°C

Parçalı zamanla çok bulutlu

RİZE °C, 10°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 8°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 11°C

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARDAHAN °C, -14°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

MUŞ °C, -10°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

VAN °C, 2°C

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra çok bulutlu, gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Mardin çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 8°C

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GAZIANTEP °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 9°C

Az bulutlu, akşam saatlerinden sonra parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

ŞANLIURFA °C, 11°C

Parçalı bulutlu