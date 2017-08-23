Bugün hava nasıl olacak? 23 Ağustos 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 31°C

Az bulutlu

ISTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 30°C

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 28°C

Az bulutlu

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 35°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 33°C

Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 27°C

Az bulutlu

CANKIRI °C, 28°C

Az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 25°C

Az bulutlu

KIRŞEHİR °C, 30°C

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

DÜZCE °C, 26°C

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

KARABÜK °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm), Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-75 mm), Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (76-100 mm üzeri)olması bekleniyor. Rüzgarın Samsun çevrelerinde kuzeybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TOKAT °C, 30°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

KARS °C, 31°C

Parçalı bulutlu

TUNCELİ °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 37°C

Az bulutlu ve açık