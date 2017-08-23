Bugün hava nasıl olacak? 23 Ağustos 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz ile Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 31°C
Az bulutlu
ISTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 30°C
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 28°C
Az bulutlu
DENİZLİ °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 31°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 33°C
Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 27°C
Az bulutlu
CANKIRI °C, 28°C
Az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 25°C
Az bulutlu
KIRŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Zonguldak, Bartın, Karabük, Kastamonu ve Sinop çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Sinop çevrelerinde kuzeybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
DÜZCE °C, 26°C
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
KARABÜK °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ordu, Giresun çevreleri ve Trabzon'un batı ilçelerinde kuvvetli (21-50 mm), Trabzon'un doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (51-75 mm), Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (76-100 mm üzeri)olması bekleniyor. Rüzgarın Samsun çevrelerinde kuzeybatı yönünden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların batı ilçelerinde kuvvetli, doğu ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli olması bekleniyor.
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı ve az bulutlu
KARS °C, 31°C
Parçalı bulutlu
TUNCELİ °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık