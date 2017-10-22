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Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak? 22 Ekim 2017

Bugün hava nasıl olacak? 22 Ekim 2017

Hava sıcaklığı, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin 1 ila 4 derece üzerinde, doğu bölgelerde mevsim normalleri civarında seyredecek.

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Bugün hava nasıl olacak? 22 Ekim 2017

Ülkenin kuzey kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara’nın güney ve doğusu, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, iç kesimlerde yer yer güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğu kesimleri ile İstanbul çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANAKKALE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

KIRKLARELI °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

AYDIN °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 30°C
Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ÇANKIRI °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ESKİŞEHİR °C, 22°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

NİĞDE °C, 22°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

DÜZCE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

SİNOP °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Rize ve Artvin çevreleri ile Trabzon'un doğu ilçelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C
Az bulutlu ve açık

ARTVİN °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

TRABZON °C, 20°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğu kesimleri hafif sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 24°C
Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 15°C
Az bulutlu ve açık

KARS °C, 17°C
Az bulutlu ve açık

MUŞ °C, 21°C
Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 26°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık

Etiketler: hava durumu, meteoroloji, ankara
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