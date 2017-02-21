Bugün hava nasıl olacak? 21 Şubat 2017

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Balıkesir, Aksaray, Kayseri, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, Balıkesir ile öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR, 14

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

BURSA, 14



Çok bulutlu ve puslu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı

ÇANAKKALE, 13

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 9



Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 9

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

İZMİR, 16



Parçalı ve çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KÜTAHYA, 9

Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

MUĞLA, 13

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Genellikle az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 19

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 18



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

BURDUR, 14

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN, 17

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aksaray ve Kayseri çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 8



Parçalı çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

KONYA, 12

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

NİĞDE, 11

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SİVAS, 5

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor

BOLU, 10

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK, 13

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu

KASTAMONU, 7

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK, 10

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ordu, Amasya, Tokat ve Giresun ile akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN, 9

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN, 10

Parçalı ve çok bulutlu

TOKAT, 12

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu

TRABZON, 9

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN, -10

Parçalı ve az bulutlu

ELAZIĞ, 9

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, -3

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HAKKARİ, 1

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR, 11

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 14

Az bulutlu ve açık

MARDİN, 9

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 16

Az bulutlu ve açık