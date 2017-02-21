Bugün hava nasıl olacak? 21 Şubat 2017

Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ile Bursa, Bilecik, Balıkesir, Aksaray, Kayseri, Ordu, Amasya, Tokat, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, Balıkesir ile öğle saatlerinden itibaren Bursa ve Bilecik çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR, 14
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BURSA, 14
Çok bulutlu ve puslu, öğle saatlerinden itibaren yağmur ve sağanak yağışlı
ÇANAKKALE, 13
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 9
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde yer yer pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı meydana geleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 9
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu
İZMİR, 16
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
KÜTAHYA, 9
Parçalı ve çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu
MUĞLA, 13
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Genellikle az bulutlu ve açık, batı kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 19
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 18
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı
BURDUR, 14
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN, 17
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aksaray ve Kayseri çevrelerinin hafif olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA, 8
Parçalı çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu
KONYA, 12
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
NİĞDE, 11
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SİVAS, 5
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere aralıklı yağmurlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor
BOLU, 10
Parçalı ve çok bulutlu
KARABÜK, 13
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde puslu
KASTAMONU, 7
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK, 10
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ordu, Amasya, Tokat ve Giresun ile akşam saatlerinde Trabzon ve Rize çevrelerinin hafif olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN, 9
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN, 10
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT, 12
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif yağmurlu
TRABZON, 9
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren hafif yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN, -10
Parçalı ve az bulutlu
ELAZIĞ, 9
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, -3
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HAKKARİ, 1
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin doğu kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte yer yer pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR, 11
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 14
Az bulutlu ve açık
MARDİN, 9
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 16
Az bulutlu ve açık