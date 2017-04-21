Bugün hava nasıl olacak? 21 Nisan 2017

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; öğle saatlerinden sonra Uşak, Afyonkarahisar, Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (ani sel, su baskını, yıldırım) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında kuvvetli (40-70 Km/saat) olarak esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar hafif olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 12
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE, 14
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL, 12
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
YALOVA, 12
Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinde kuvvetli sağanak şeklinde olması bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 13
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR, 17
Çok bulutlu, sabah saatlerinde güney kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA, 16
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK, 11
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı, batısı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; iç kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA, 25
Parçalı bulutlu
ANTALYA, 20
Çok bulutlu, öğle saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA, 14
Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MERSİN, 22
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, kuzey kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ANKARA, 12
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 11
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
NİĞDE, 22
Parçalı ve çok bulutlu
YOZGAT, 17
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 11
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
BOLU, 10
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE, 13
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 10
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı, yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kesimi ve Giresun ile gece saatlerinden sonra Trabzon ve Rize çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra Samsun ve Amasya çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA, 22
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
ARTVİN, 25
Parçalı, zamanla çok bulutlu
SAMSUN, 11
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON, 19
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BİNGÖL, 19
Parçalı bulutlu
ERZURUM, 16
Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR, 24
Parçalı bulutlu
MALATYA, 23
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADIYAMAN, 23
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR, 23
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP, 23
Parçalı bulutlu
SİİRT, 24
Parçalı bulutlu