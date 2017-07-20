Bugün hava nasıl olacak? 20 Temmuz 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Sakarya, Bilecik, Düzce, Ordu ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

MARMARA

Parçalı, zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 30°C

Parçalı, zamanla az bulutlu

ISTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı kesimlere kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 31°C

Parçalı az bulutlu

AYDIN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

MANISA °C, 33°C

Parçalı az bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

HATAY °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

KAHRAMANMARAŞ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde batı kesimleri ve zamanla il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde güney kesimleri ve zamanla il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP °C, 27°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında ise batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 31°C

Parçalı bulutlu,

GÜMÜŞHANE °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARDAHAN °C, 26°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ELAZIĞ °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

ERZURUM °C, 31°C

Parçalı bulutlu

KARS °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DIYARBAKIR °C, 41°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 28°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

SIIRT °C, 39°C

Az bulutlu ve açık