Bugün hava nasıl olacak? 20 Temmuz 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz ile Sakarya, Bilecik, Düzce, Ordu ve Ardahan çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Parçalı, zamanla az bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Sakarya ve Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı, zamanla az bulutlu
ISTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kıyı kesimlere kuzey yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 31°C
Parçalı az bulutlu
AYDIN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
MANISA °C, 33°C
Parçalı az bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
HATAY °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
KAHRAMANMARAŞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimleri ile Düzce çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde batı kesimleri ve zamanla il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde güney kesimleri ve zamanla il geneli kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Artvin çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Orta Karadeniz kıyılarında kuzey ve kuzeybatı, Doğu Karadeniz kıyılarında ise batı ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 31°C
Parçalı bulutlu,
GÜMÜŞHANE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ardahan çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ARDAHAN °C, 26°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ELAZIĞ °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
ERZURUM °C, 31°C
Parçalı bulutlu
KARS °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DIYARBAKIR °C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 28°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SIIRT °C, 39°C
Az bulutlu ve açık