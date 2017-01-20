Bugün hava nasıl olacak? 20 Ocak 2017

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Hatay, Kars, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA

5°C, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

İSTANBUL

4°C, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

KIRKLARELİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAKARYA °C, 6°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

İZMİR

11°C, Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Hatay çevrelerinin yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Göller Yöresi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA

17°C, Parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

OSMANİYE °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

ANKARA

4°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ÇANKIRI °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.

BOLU

3°C, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 6°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

RİZE °C, 8°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 7°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TRABZON

8°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KARS °C, -5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.

DİYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı ve az bulutlu

KİLİS °C, 13°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 10°C

Parçalı ve az bulutlu