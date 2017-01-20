Bugün hava nasıl olacak? 20 Ocak 2017

Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Tekirdağ, Hatay, Kars, Ardahan, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karışık yağmur ve kar, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Hatay ve Şırnak çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kıyı Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu güney ve doğu kesimleri ile Tekirdağ çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA
5°C, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
İSTANBUL
4°C, Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
KIRKLARELİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAKARYA °C, 6°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
İZMİR
11°C, Parçalı ve çok bulutlu
MANİSA °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Hatay çevrelerinin yağmurlu, akşam saatlerinden sonra Göller Yöresi'nin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA
17°C, Parçalı bulutlu
HATAY °C, 13°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
OSMANİYE °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve batı kesimlerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA
4°C, Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
ÇANKIRI °C, 2°C
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis bekleniyor.
BOLU
3°C, Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SİNOP °C, 6°C
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yağmurlu, akşam ve gece saatlerinde karla karışık yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları ile Doğu Karadeniz'in yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 7°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TRABZON
8°C, Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzey ve doğu kesimlerinin çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Hakkari çevrelerinin kar yağışlı, Şırnak çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS °C, -5°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu
KİLİS °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 10°C
Parçalı ve az bulutlu