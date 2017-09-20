Bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül 2017

Marmara'da hissedilir derecede artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

BURSA °C, 39°C

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

SAKARYA °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AYDIN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

IZMIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

OSMANİYE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

KIRŞEHİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

NEVŞEHİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 33°C

Parçalı bulutlu

KARABÜK °C, 37°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 32°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 30°C

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BAYBURT °C, 31°C

Parçalı bulutlu

SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT °C, 35°C

Parçalı bulutlu

TRABZON °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, 29°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, 30°C

Az bulutlu

MUŞ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN °C, 38°C

Az bulutlu ve açık

DIYARBAKIR °C, 37°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 35°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 35°C

Az bulutlu ve açık