Bugün hava nasıl olacak? 20 Eylül 2017

Marmara'da hissedilir derecede artacağı, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BURSA °C, 39°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SAKARYA °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AYDIN °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
IZMIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA °C, 33°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
OSMANİYE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzeydoğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRŞEHİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
NEVŞEHİR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 33°C
Parçalı bulutlu
KARABÜK °C, 37°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 32°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BAYBURT °C, 31°C
Parçalı bulutlu
SAMSUN °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT °C, 35°C
Parçalı bulutlu
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, 29°C
Parçalı bulutlu
HAKKARİ °C, 30°C
Az bulutlu
MUŞ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
DIYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 35°C
Az bulutlu ve açık