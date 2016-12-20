Şu an okuduğunuz haber
baslik
Haberleri sitene ekle
Üye girişi

TRT Haber

Ankara 1
Kar Yağışlı
Kar Yağışlı

Piyasalar

  • Dolar: 3.513
    Euro: 3.672
  • BIST: 77404.74
    Altın: 127.511

Kapat
Buradasınız : » » Bugün hava nasıl olacak? 20 Aralık 2016

Bugün hava nasıl olacak? 20 Aralık 2016

Hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 1 ila 3 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor...

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Çıktı al
Bugün hava nasıl olacak? 20 Aralık 2016
Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile gece saatlerinde Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
 
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadenizde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli(30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
 
BÖLGELERİMİZDE HAVA
 
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
 
BİLECİK °C, 2°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
 
BURSA °C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu
 
ISTANBUL °C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
 
TEKİRDAĞ °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
 
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
A.KARAHISAR °C, 2°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu
 
IZMIR °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
 
KÜTAHYA °C, 1°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu
 
MUĞLA °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
 
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Isparta ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ADANA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu
 
ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
 
BURDUR °C, 8°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu
 
KAHRAMANMARAŞ °C, 7°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu
 
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile zamanla bölgenin kuzey kesimleri ile Konya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ANKARA °C, -1°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile zamanla il geneli kar yağışlı
 
KAYSERİ °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
 
KONYA °C, -3°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu
 
SİVAS °C, -11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, bu sabah saatlerinde puslu
 
BATI KARADENİZ
parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
 
BOLU °C, -2°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı
 
KARABÜK °C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı
 
KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı
 
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı
 
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ARTVİN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
SAMSUN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
 
TOKAT °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
 
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
 
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
 
ELAZIĞ °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
 
ERZURUM °C, -16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli
 
HAKKARİ °C, -7°C
Parçalı ve az bulutlu
 
VAN °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren G.Antep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
 
ADIYAMAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
 
BATMAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
 
DIYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
 
GAZIANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı 
Etiketler: hava durumu, Kış, soğuk, kar, meteoroloji, ankara hava durumu, istanbul hava durumu, izmir hava durumu, antalya hava durumu, bursa hava durumu
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
TÜMÜ »
﻿

MANŞETLER  /  TÜRKİYE

TÜRKİYE HABERLERİ

Tüm Türkiye Haberleri



TRT HABER SOSYAL AĞLARDA

Bilgi Edinme   /   TRT Market   /   Duyurular   /   Kurumsal Yapı   /   Hizmet Standartları   /   Gizlilik Kuralları   /   Künye
Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2016. TRT HABER