Bugün hava nasıl olacak? 20 Aralık 2016

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile gece saatlerinde Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadenizde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli(30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 2°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
BURSA °C, 6°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu
ISTANBUL °C, 7°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
TEKİRDAĞ °C, 8°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 2°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu
IZMIR °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 1°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu
MUĞLA °C, 10°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Isparta ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADANA °C, 13°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu
ANTALYA °C, 16°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu
BURDUR °C, 8°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu
KAHRAMANMARAŞ °C, 7°C
Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile zamanla bölgenin kuzey kesimleri ile Konya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA °C, -1°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile zamanla il geneli kar yağışlı
KAYSERİ °C, -4°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu
KONYA °C, -3°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu
SİVAS °C, -11°C
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, bu sabah saatlerinde puslu
BATI KARADENİZ
parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
BOLU °C, -2°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı
KARABÜK °C, 1°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı
KASTAMONU °C, -1°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK °C, 5°C
Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ARTVİN °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı
TOKAT °C, -2°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı
TRABZON °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
ERZURUM °C, -16°C
Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli
HAKKARİ °C, -7°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, -4°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren G.Antep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
BATMAN °C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu
DIYARBAKIR °C, 3°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZIANTEP °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı