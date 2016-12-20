Bugün hava nasıl olacak? 20 Aralık 2016

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Konya, Gümüşhane, Bayburt ve Giresun ile gece saatlerinde Hatay, G.Antep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerde kuvvetli olmak üzere iç kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, İç Anadolu'nun doğusu ile Orta ve Doğu Karadenizde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara, Kıyı Ege ve Karadeniz kıyılarında kuvvetli(30-50 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren bölge genelinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın akşam saatlerinden itibaren kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğu kesimlerde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 2°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

BURSA °C, 6°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı, sabah saatlerinde yer yer puslu

ISTANBUL °C, 7°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 8°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmurlu ve yüksekleri kar yağışlı

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Kütahya, Uşak ve Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 2°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu

IZMIR °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 1°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu

MUĞLA °C, 10°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve yer yer çok bulutlu, gece saatlerinde Isparta ve Hatay çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADANA °C, 13°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu

ANTALYA °C, 16°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı bulutlu

BURDUR °C, 8°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

KAHRAMANMARAŞ °C, 7°C

Az bulutlu ve açık, akşam saatlerinden itibaren parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, yer yer parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı çevreleri ile zamanla bölgenin kuzey kesimleri ile Konya çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA °C, -1°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kuzey kesimleri ile zamanla il geneli kar yağışlı

KAYSERİ °C, -4°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu

KONYA °C, -3°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren kar yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu

SİVAS °C, -11°C

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren hafif kar yağışlı, bu sabah saatlerinde puslu

BATI KARADENİZ

parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte iç kesimlerde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

BOLU °C, -2°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı

KARABÜK °C, 1°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı

KASTAMONU °C, -1°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK °C, 5°C

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Orta Karadeniz ile Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ARTVİN °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

TOKAT °C, -2°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren kar yağışlı

TRABZON °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey kesimlerinde kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

ERZURUM °C, -16°C

Parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer sisli

HAKKARİ °C, -7°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, -4°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren G.Antep ve Kilis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BATMAN °C, 1°C

Parçalı ve az bulutlu

DIYARBAKIR °C, 3°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZIANTEP °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı