Bugün hava nasıl olacak? 2 Şubat 2017

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde Trakya Kesimi, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riski bulunmaktadır.
ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KAR ERİMESİ UYARISI: Hava sıcaklıklarındaki ani ve hissedilir (10 ila 12 derece) artışa bağlı olarak, Orta ve Doğu Karadeniz illerimizden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde önümüzdeki hafta başına kadar kar erimelerinin sebep olacağı olumsuzluklara (taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Trakya Kesimi ile bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA, 11
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE, 11
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL, 8
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ, 9
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
EGE
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 2
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
İZMİR, 12
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
KÜTAHYA, 6
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MANİSA, 10
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ADANA, 13
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 17
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
HATAY, 11
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 8
Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ANKARA, 4
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 3
Az bulutlu ve açık
KONYA, 1
Az bulutlu ve açık
SİVAS, -6
Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU, 6
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 10
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU, 4
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 6
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
AMASYA, 6
Az bulutlu ve açık
ORDU, 6
Parçalı ve az bulutlu
SAMSUN, 7
Az bulutlu ve açık
TRABZON, 5
Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riski bulunmaktadır.
ELAZIĞ, 3
Az bulutlu
ERZURUM, -6
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS, -9
Parçalı yer yer çok bulutlu
VAN, -5
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. .
ADIYAMAN, 6
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, -1
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP, 6
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 0
Parçalı yer yer çok bulutlu