Bugün hava nasıl olacak? 2 Şubat 2017

Meteorolojiden alınan son bilgilere göre, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kuzey, iç ve doğu kesimlerde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte, sabah ve gece saatlerinde Trakya Kesimi, Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Yöresi ile İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riski bulunmaktadır.

ÇIĞ UYARISI: Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda dik ve eğimli yamaçlarda çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KAR ERİMESİ UYARISI: Hava sıcaklıklarındaki ani ve hissedilir (10 ila 12 derece) artışa bağlı olarak, Orta ve Doğu Karadeniz illerimizden Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin’in kıyı kesimlerinde önümüzdeki hafta başına kadar kar erimelerinin sebep olacağı olumsuzluklara (taşkın, heyelan, ulaşımda aksamalar, vb.) karşı ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Trakya Kesimi ile bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA, 11



Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE, 11

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL, 8



Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ, 9

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı, kıyı kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 2

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

İZMİR, 12



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

KÜTAHYA, 6

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MANİSA, 10

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte Göller Yöresi'nde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ADANA, 13

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 17



Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

HATAY, 11

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 8

Az bulutlu ve açık, zamanla yer yer parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte bölgenin doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 4



Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 3

Az bulutlu ve açık

KONYA, 1

Az bulutlu ve açık

SİVAS, -6

Az bulutlu ve açık, sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sisli

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU, 6

Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 10

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU, 4

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 6

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunun iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı bekleniyor. Bölgenin doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riskine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

AMASYA, 6

Az bulutlu ve açık

ORDU, 6

Parçalı ve az bulutlu

SAMSUN, 7

Az bulutlu ve açık

TRABZON, 5

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Kuzeydoğusunda yer yer kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayının görülmesi bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunun dik ve eğimli yamaçlarında çığ düşme riski bulunmaktadır.

ELAZIĞ, 3

Az bulutlu

ERZURUM, -6

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS, -9

Parçalı yer yer çok bulutlu

VAN, -5

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. .

ADIYAMAN, 6

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, -1

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 6

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 0

Parçalı yer yer çok bulutlu