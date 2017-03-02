Bugün hava nasıl olacak? 2 Mart 2017

Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Sivas, Amasya, Samsun, Sinop, Gümüşhane, Bayburt, Bingöl ve Muş çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Kıyı Ege, Akdeniz kıyıları ile Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinde gök gürültülü sağanak, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur, Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla, Aydın kıyıları, Antalya, Isparta'nın güney ve batısı, Burdur'un doğu kesimleri ile zamanla Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'da buzlanma ve don olayı ile birlikte doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli, Marmara ile Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de kuvvetlice (40-60 Km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların Muğla, Aydın kıyıları, Antalya, Isparta'nın güney ve batısı, Burdur'un doğu kesimleri ile zamanla Mersin çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını, yıldırım, dolu, hortum vb. olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla bölge genelinin yağmur ve sağanak, güneybatı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK, 12

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

BURSA, 12



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE, 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

İSTANBUL, 11



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

EGE

Parçalı çok bulutlu, kıyı kesimleri ile zamanla bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinde yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Muğla çevreleri ile Aydın'ın kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 11

Az bulutlu, zamanla parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu

İZMİR, 16



Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KÜTAHYA, 9

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu

MUĞLA, 12

Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla bölge genelinin sağanak, kıyılarının yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya çevreleri, Burdur'un doğusu, Isparta'nın güney ve batısı ile zamanla Mersin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'de yer yer kuvvetlice (40-60 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA, 21

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı

ANTALYA, 17



Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

ISPARTA, 10

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, akşam saatlerinden sonra yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların güney ve batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli olması bekleniyor.

OSMANİYE, 20

Parçalı ve çok bulutlu, zamanla sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Sivas çevreleri, öğle saatlerinden sonra bölgenin batı kesimleri ile Kırşehir, Yozgat ve Aksaray çevrelerinin aralıklı yağmurlu ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA, 14



Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 14

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

KONYA, 14

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

SİVAS, 10

Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, iç kesimleri ile gece saatlerinde Sinop çevrelerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 19

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri hafif sağanak yağışlı

BOLU, 14

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

KASTAMONU, 15

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 15

Parçalı çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çorum, Giresun ve Bayburt çevreleri ile gece saatlerinden itibaren Amasya ve Samsun çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN, 17

Parçalı bulutlu

GİRESUN, 17

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 21

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı

TRABZON, 21

Parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, zamanla bölgenin batı kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis, Hakkari ve Şırnak çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde karla karışık yağmur ve yükseklerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARDAHAN, 2

Parçalı ve çok bulutlu

ELAZIĞ, 11

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu

ERZURUM, 6

Parçalı ve çok bulutlu

ŞIRNAK, 9

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı çok bulutlu, zamanla bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN, 14

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR, 11

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı yağmurlu

GAZİANTEP, 12

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı

ŞANLIURFA, 15

Parçalı çok bulutlu, zamanla aralıklı sağanak yağışlı