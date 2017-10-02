Bugün hava nasıl olacak? 2 Ekim 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, Karadeniz, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğusu, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu'nun kuzeyinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bu gece saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/metrekare üzeri) olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 8 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, güneydoğu kesimlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif arasıra orta kuvvette, Güney Ege kıyıları, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda kuvvetli (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların bu gece saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin’in kıyı kesimlerinde şiddetli ve yer yer aşırı (100 kg/metrekare üzeri) olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı ( ani sel, su baskını, heyelan, ulaşımda aksamalar vb. ) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR °C, 20°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
BURSA °C, 20°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı çok bulutlu ve sabah saatlerinde yer yer sağanak yağışlı
KOCAELİ °C, 19°C
Çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, öğleden sonra Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinin yer yer sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Güney Ege kıyılarında kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
A.KARAHISAR °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yer yer sağanak yağışlı
DENİZLİ °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu
IZMIR °C, 27°C
Parçalı bulutlu
MANISA °C, 24°C
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusunun sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu
BURDUR °C, 24°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
CANKIRI °C, 18°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 12°C
Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 15°C
Parçalı çok bulutlu ve akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerine kadar Rize çevreleri ile Artvin’in kuzey ilçelerinde çok kuvvetli ve yer yer şiddetli (100 kg/metrekare üzeri) olması beklenmektedir. Rüzgarın kıyı kesimlerinde batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TOKAT °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 20°C
Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, kuzeyi ile zamanla bölge genelinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 23°C
Parçalı çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ERZURUM °C, 16°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
KARS °C, 14°C
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
VAN °C, 19°C
Parçalı çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeyi yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Diyarbakır, Batman, Siirt ve Adıyaman çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN °C, 28°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
DIYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 26°C
Parçalı bulutlu
SIIRT °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı