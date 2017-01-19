Bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak 2017

Meteorolojiden alınan bilgiye göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kars, Ardahan, Iğdır, Bolu, Düzce, Sivas, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Tokat, Amasya, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Trakya ile akşam saatlerinden sonra bölgenin güneydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BURSA HAVA DURUMU



10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

ISTANBUL HAVA DURUMU

8°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KIRKLARELI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA °C, 11°C

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra güney kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege kıyıları ve Aydın çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimi ile Denizli ve Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IZMIR HAVA DURUMU

15°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

MANISA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu

MUĞLA °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA HAVA DURUMU

17°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

HATAY °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE °C, 17°C

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinin kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA HAVA DURUMU

5°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

CANKIRI °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KAYSERİ °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KONYA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu'nun kıyı kesimi ile akşam saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BOLU HAVA DURUMU

6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu

SİNOP °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

AMASYA °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

RİZE °C, 10°C

Çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 9°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

TRABZON HAVA DURUMU

11°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Az bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli

KARS °C, °C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 7°C

Az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

DIYARBAKIR °C, 11°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 12°C

Az bulutlu ve açık

KİLİS °C, 13°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 11°C

Az bulutlu ve açık