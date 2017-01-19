Bugün hava nasıl olacak? 19 Ocak 2017

Meteorolojiden alınan bilgiye göre; Yurdun kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları, Sinop, Kars, Ardahan, Iğdır, Bolu, Düzce, Sivas, Eskişehir ve Ankara çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yağmur ve sağanak, Marmara'nın güneydoğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri ile Ankara, Eskişehir, Bolu, Düzce, Tokat, Amasya, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, güneybatı kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın kuzey ve batısında yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde batı kesimleri, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur, Trakya ile akşam saatlerinden sonra bölgenin güneydoğu kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin güneydoğu kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BURSA HAVA DURUMU
10°C Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı
ISTANBUL HAVA DURUMU
8°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
KIRKLARELI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAKARYA °C, 11°C
Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinden sonra güney kesimleri yer yer karla karışık yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Kuzey Ege kıyıları ve Aydın çevreleri ile zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimi ile Denizli ve Uşak çevrelerinde yağmur ve sağanak, akşam saatlerinden sonra Kuzey Ege'nin iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren karla karışık yağmur ve kar yağışlı
IZMIR HAVA DURUMU
15°C Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
MANISA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmurlu
MUĞLA °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA HAVA DURUMU
17°C Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
HATAY °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE °C, 17°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri ile zamanla batısının parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Sivas çevrelerinin kar yağışlı, akşam saatlerinden sonra Eskişehir ve Ankara çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA HAVA DURUMU
5°C Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
CANKIRI °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KAYSERİ °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KONYA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Sinop, Kastamonu'nun kıyı kesimi ile akşam saatlerinden sonra Bolu ve Düzce çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle yağmur, Bolu çevrelerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
BOLU HAVA DURUMU
6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli, gece saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde yağmurlu
SİNOP °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yükseklerde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu
RİZE °C, 10°C
Çok bulutlu, yarın aralıklı yağmurlu
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
TRABZON HAVA DURUMU
11°C Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu, kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kars, Ardahan ve Iğdır çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 6°C
Az bulutlu
ERZURUM °C, -1°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli
KARS °C, °C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer puslu ve sisli, öğle saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 7°C
Az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde hafif buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
DIYARBAKIR °C, 11°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP °C, 12°C
Az bulutlu ve açık
KİLİS °C, 13°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 11°C
Az bulutlu ve açık