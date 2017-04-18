Bugün hava nasıl olacak? 18 Nisan 2017

Ülkemizin genelinde genellikle sağanak ve gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda gece saatlerinde karla karışık yağmur şeklinde görülecek olan yağışların; Marmara'nın doğusu, Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Ege, İç Anadolu, Doğu Akdeniz, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeybatısında güney güneybatı yönlerden, kuzey kıyılarda ise kuzey kuzeybatı yönlerden kuvvetli olarak (40-70 Km/sa)esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların ; sabah saatlerinde Marmara'nın doğusunda, öğle saatlerinden itibarende Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hakkari, Şırnak, Bitlis, Bingöl ve Şanlıurfa'nın doğusunda kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, sabah bölge geneli ile öğle bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; sabah saatlerinde bölgenin doğusunda (İstanbul, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecik) kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; sabah saatlerinde kuzey kıyılarda kuzeybatıdan kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BİLECİK, 14

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE, 15

Çok bulutlu, sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL, 15



Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların; sabah saatlerinde il genelinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ, 13

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; öğle saatlerinde iç kesimlerde güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-70 Km/saat)esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 15

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 20



Çok bulutlu, sabah ve öğle ilk saatlerde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA, 20

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA, 17

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge geneli ile gece Adana, Osmaniye ve Hatay kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; doğusunda öğle saatlerinden sonra güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-70 Km/saat) esmesi bekleniyor.

ADANA, 21

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA, 20



Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY, 21

Çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA, 16

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğusunda hafif olmak üzere kısa süreli sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; akşam saatlerine kadar bölge genelinde güney ve güneybatıdan kuvvetli olarak (40-70 Km/saat) esmesi bekleniyor.

AKSARAY, 19

Parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı ve hafif olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA, 16



Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 17

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİSEHİR, 15

Parçalı yer yer çok bulutlu, akşam saatlerine kadar kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra bölge genelinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ; akşam saatlerine kadar bölgenin iç kesimlerinde güneybatılı yönlerden, gece saatlerine kadarsa kıyı kesimlerde kuzeybatılı yönlerden kuvvetli olarak (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 17

Çok bulutlu, gecesaatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU, 15

Çok bulutlu, öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 16

Çok bulutlu, gecesaatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK, 15

Çok bulutlu, gecesaatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğle saatlerinden sonra kuvvetli olması bekleniyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden itibaren kıyı kesimlerde kuzeyli yönlerden, akşam saatlerine kadarsa iç kesimlerde güneybatılı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 23

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN, 23

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON, 21

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle sağanak ve yagmur, gece saatlerinde kuzeydoğusunda karla karışık yagmur şeklinde görülecek yağışların öğleden sonra Bingöl, akşam ve gece saatlerinde Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ; sabah saatlerinde batı kesimlerde güneybatıdan kuvvetli olarak (40-70 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 14

Çok bulutlu, gece satlerinde doğusunda karla karışık yağmurlu olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

IĞDIR, 25

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak yağışlı

KARS, 15

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde karla karışık yagmurlu

MALATYA, 16

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra doğusu ile akşam Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ADIYAMAN, 18

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR, 18

Çok bulutlu,öğle saatlerinde kuvvetli olmak üzere aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 18

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT, 18

Çok bulutlu, akşam ve gece kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı