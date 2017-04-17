Bugün hava nasıl olacak? 17 Nisan 2017

Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Güneydoğu Anadolu ile Sivas, Muş ve Şırnak çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Bugün (pazartesi) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batısı, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ ve Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneyi ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yarın (pazartesi) Kıyı Ege, Kuzey Ege, Marmara'nın güneyinde kuvvetli (40-60 Km/saat)eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI : Yağışların ; Bugün (pazartesi) öğle saatlerinden sonra İstanbul'un batısı, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir'in batı kıyılarında kuvvetli (21-50 mm)olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara (Yıldırım, sel, su baskını, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Çanakkale, Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın ; güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus yer yer sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

BİLECİK, 22

Parçalı ve çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE, 17

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren il genelinde kuvvetli olması bekleniyor.

İSTANBUL, 22



Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların bugün öğle saatlerinden itibaren batısında yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ, 20

Parçalı, zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların öğle saatlerinden itibaren kuvvetli olması bekleniyor

EGE

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ; bugün (pazartesi) kuzey kıyılarında Güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 Km/saat)esmesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 19

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 23



Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MANİSA, 24

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA, 19

Parçalı, zamanla çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Antalya çevreleri ile bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz ile yarın (Salı) sabah saatlerinde Osmaniye ve Kahramanmaraş çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA, 18



Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu

ISPARTA, 15

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin batısı ile Sivas çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY, 21

Parçalı ve çok bulutlu

ANKARA, 20



Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 20

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 20

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi)öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 24

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BOLU, 21

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE,

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kısa sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 19

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonrasağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 25

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ARTVİN, 24

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SAMSUN, 19

Parçalı yer yer çok bulutlu

TRABZON, 21

Parçalı yer yer çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Muş ve Şırnak çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Muş ve Tatvan çevrelerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ERZURUM, 14

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

IĞDIR, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KARS, 16

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MALATYA, 19

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Siirt ve Batman çevrelerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN, 21

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DİYARBAKIR, 20

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GAZİANTEP, 21

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT, 21

Parçalı yer yer çok bulutlu, bugün (Pazartesi) öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı