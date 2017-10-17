Bugün hava nasıl olacak? 17 Ekim 2017

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan ile Gümüşhane, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (30-60 km/sa esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BURSA, 25

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE, 25

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL, 22

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELI, 25

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 19

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 28

Az bulutlu ve açık

MANİSA, 28

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 26

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ADANA, 30

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA, 31

Az bulutlu ve açık

BURDUR, 25

Az bulutlu ve açık

HATAY, 27

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ANKARA, 21

Parçalı ve az bulutlu

CANKIRI, 20

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 22

Parçalı ve az bulutlu

KARAMAN, 19

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU, 19

Parçalı yer yer çok bulutlu

DÜZCE, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARABÜK, 22

Parçalı yer yer çok bulutlu

ZONGULDAK, 18

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA, 21

Parçalı bulutlu

SAMSUN, 20

Parçalı bulutlu

TOKAT, 17

Parçalı çok bulutlu

TRABZON, 18

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 20

Parçalı bulutlu

ERZURUM, 9

Parçalı yer yer çok bulutlu

KARS, 9

Parçalı yer yer çok bulutlu

ŞIRNAK, 22

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

ADIYAMAN, 24

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 22

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 24

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 21

Az bulutlu ve açık