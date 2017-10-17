Bugün hava nasıl olacak? 17 Ekim 2017

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Trabzon, Rize, Artvin, Gümüşhane ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Ardahan ile Gümüşhane, Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz ile İç Anadolu'da yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Doğu Akdeniz’in iç kesimleri, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli olarak (30-60 km/sa esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) tedbirli ve dikkatli olunması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BURSA, 25
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE, 25
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL, 22
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELI, 25
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 19
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR, 28
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 28
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 26
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde sabah saatlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ADANA, 30
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA, 31
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 25
Az bulutlu ve açık
HATAY, 27
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus bekleniyor. Rüzgarın bölgenin kuzeydoğu kesimlerinde kuzeyli yönlerden yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ANKARA, 21
Parçalı ve az bulutlu
CANKIRI, 20
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 22
Parçalı ve az bulutlu
KARAMAN, 19
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU, 19
Parçalı yer yer çok bulutlu
DÜZCE, 22
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARABÜK, 22
Parçalı yer yer çok bulutlu
ZONGULDAK, 18
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Trabzon, Rize, Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Gümüşhane ile Rize ve Artvin'in iç ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın sabah saatlerinde doğusunda batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA, 21
Parçalı bulutlu
SAMSUN, 20
Parçalı bulutlu
TOKAT, 17
Parçalı çok bulutlu
TRABZON, 18
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı, kuzeyinin yer yer çok bulutlu, Ardahan çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın bölgenin kuzey ve batı kesimlerinde yer yer kuvvetli olarak (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 20
Parçalı bulutlu
ERZURUM, 9
Parçalı yer yer çok bulutlu
KARS, 9
Parçalı yer yer çok bulutlu
ŞIRNAK, 22
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli (30-50 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.
ADIYAMAN, 24
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 22
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 24
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 21
Az bulutlu ve açık