Bugün hava nasıl olacak? 16 Nisan 2017

Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile bu sabah saatlerinde Bursa, Adana, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BİLECİK, 23

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ÇANAKKALE, 22

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EDİRNE, 25

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İSTANBUL, 21



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 18

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR, 22



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

KÜTAHYA, 19

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MUĞLA, 20

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Antalya ve Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADANA, 22

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu

ANTALYA, 21



Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA, 18

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MERSİN, 21

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas hariç bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AKSARAY, 20

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANKARA, 21



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 22

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİVAS, 18

parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 23

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

BOLU, 19

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

SİNOP, 14

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK, 20

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ARTVİN, 20

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 15

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

TOKAT, 22

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 14

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 13

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

IĞDIR, 18

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA, 20

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ŞIRNAK, 16

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.

ADIYAMAN, 21

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

DİYARBAKIR, 19

Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

GAZİANTEP, 19

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN, 16

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı