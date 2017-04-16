Bugün hava nasıl olacak? 16 Nisan 2017

Ülkemizin genelinin parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İç Ege, Akdeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun güney ve doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Bursa, Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Antalya ve Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile bu sabah saatlerinde Bursa, Adana, Diyarbakır ve Batman çevrelerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Trakya ile Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa ve Balıkesir çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BİLECİK, 23
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ÇANAKKALE, 22
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE, 25
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İSTANBUL, 21
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 18
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR, 22
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
KÜTAHYA, 19
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MUĞLA, 20
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri ile Antalya ve Hatay çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. bu sabah saatlerinde Adana çevrelerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADANA, 22
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer sis ve puslu
ANTALYA, 21
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA, 18
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MERSİN, 21
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Sivas hariç bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AKSARAY, 20
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANKARA, 21
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 22
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİVAS, 18
parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BARTIN, 23
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
BOLU, 19
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
SİNOP, 14
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK, 20
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
ARTVİN, 20
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN, 15
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu
TOKAT, 22
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu
TRABZON, 14
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sisli ve puslu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu, güney ve doğu kesimlerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 13
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
IĞDIR, 18
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA, 20
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ŞIRNAK, 16
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, doğusu ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus olayı bekleniyor.
ADIYAMAN, 21
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
DİYARBAKIR, 19
Az bulutlu, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli
GAZİANTEP, 19
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN, 16
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı