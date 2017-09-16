Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül 2017

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BURSA, 34
Az bulutlu ve açık
ÇANAKKALE, 30
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
İSTANBUL, 31
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
SAKARYA, 33
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 34
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 34
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA, 34
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 36
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 35
Parçalı yer yer çok bulutlu
ANTALYA, 32
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 37
Az bulutlu ve açık
OSMANİYE, 34
Parçalı yer yer çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 36
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 36
Az bulutlu ve açık
NİĞDE, 35
Parçalı yer yer çok bulutlu
SİVAS, 34
Parçalı yer yer çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 35
Az bulutlu ve açık
KASTAMONU, 34
Az bulutlu ve açık
SİNOP, 27
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 34
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ARTVİN, 32
Az bulutlu ve açık
SAMSUN, 28
Az bulutlu ve açık
TOKAT, 35
Az bulutlu ve açık
TRABZON, 27
Parçalı ve az bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 37
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 28
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HAKKARİ, 32
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
IĞDIR, 32
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 41
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 39
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 39
Az bulutlu ve açık
MARDİN, 37
Az bulutlu ve açık