Bugün hava nasıl olacak? 16 Eylül 2017

Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun doğusu, Marmara'nın doğusu ile zamanla Doğu Anadolu'nun doğusu parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 10 derece üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle batı ve kuzeybatı, kuzeybatı kesimlerde kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık, zamanla güney ve doğusu parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA, 34



Az bulutlu ve açık

ÇANAKKALE, 30

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

İSTANBUL, 31



Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

SAKARYA, 33

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 34

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 34



Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA, 34

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 36

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, doğusu parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 35

Parçalı yer yer çok bulutlu

ANTALYA, 32



Az bulutlu ve açık

BURDUR, 37

Az bulutlu ve açık

OSMANİYE, 34

Parçalı yer yer çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık, doğusunun parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 36



Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 36

Az bulutlu ve açık

NİĞDE, 35

Parçalı yer yer çok bulutlu

SİVAS, 34

Parçalı yer yer çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, batısının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 35

Az bulutlu ve açık

KASTAMONU, 34

Az bulutlu ve açık

SİNOP, 27

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 34

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ARTVİN, 32

Az bulutlu ve açık

SAMSUN, 28

Az bulutlu ve açık

TOKAT, 35

Az bulutlu ve açık

TRABZON, 27

Parçalı ve az bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, batısı ile zamanla doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Ağrı, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un doğu kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 37

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 28

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HAKKARİ, 32

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

IĞDIR, 32

Az bulutlu ve açık zamanla parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 41

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 39

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 39

Az bulutlu ve açık

MARDİN, 37

Az bulutlu ve açık