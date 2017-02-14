Bugün hava nasıl olacak? 14 Şubat 2017

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, güneybatı kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice(30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin batı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor

BİLECİK, 1

Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

BURSA, 4



Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

İSTANBUL, 6



Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

SAKARYA, 6

Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı

EGE

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 0

Parçalı ve çok bulutlu

AYDIN, 12

Parçalı bulutlu

İZMİR, 11



Parçalı bulutlu

UŞAK, 4

Parçalı bulutlu

AKDENİZ

Genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.

ADANA, 12

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA, 15



Parçalı bulutlu

KAHRAMANMARAŞ, 7

Parçalı ve çok bulutlu

OSMANİYE, 10

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı, kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA, 0



Parçalı ve çok bulutlu

KARAMAN, -1

Parçalı bulutlu

KONYA, 1

Parçalı bulutlu

NİĞDE, -2

Parçalı bulutlu

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BARTIN, 3

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

BOLU, -1

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

KARABÜK, 2

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ZONGULDAK, 3

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Gümüşhane, Tokat, Amasya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

GİRESUN, 4

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ORDU, 5

Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

SAMSUN, 5

Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

TRABZON, 5

Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile zamanla Iğdır, Ağrı, Erzurum ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 3

Çok bulutlu

ERZİNCAN, -1

Çok bulutlu

ERZURUM, -5

Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kar yağışlı

MALATYA, 3

Çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile gece saatlerinde Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADIYAMAN, 7

Çok bulutlu

DİYARBAKIR, 2

Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı

GAZİANTEP, 5

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı

KİLİS, 8

Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı