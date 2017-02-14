Bugün hava nasıl olacak? 14 Şubat 2017

Ülkemiz genelinin çok bulutlu, güneybatı kesimlerinin zamanla parçalı bulutlu, Marmara'nın doğusu, Karadeniz (Bayburt hariç), Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Erzurum, Ağrı, Iğdır, Bingöl, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis çevreleri ile Çanakkale'nin batı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Marmara, Batı Karadeniz ve Kıyı Ege'de kuzey yönlerden kuvvetlice(30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Çanakkale'nin batı kesimleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin aralıklı olmak üzere hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor
BİLECİK, 1
Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
BURSA, 4
Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
İSTANBUL, 6
Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAKARYA, 6
Çok bulutlu, hafif olmak üzere aralıklı kar yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi bekleniyor. Rüzgarın kıyı kesimlerinde kuzey yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 0
Parçalı ve çok bulutlu
AYDIN, 12
Parçalı bulutlu
İZMİR, 11
Parçalı bulutlu
UŞAK, 4
Parçalı bulutlu
AKDENİZ
Genellikle parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı görülmesi bekleniyor.
ADANA, 12
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA, 15
Parçalı bulutlu
KAHRAMANMARAŞ, 7
Parçalı ve çok bulutlu
OSMANİYE, 10
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı, kuzeyinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sis ve pus hadisesi görülmesi bekleniyor.
ANKARA, 0
Parçalı ve çok bulutlu
KARAMAN, -1
Parçalı bulutlu
KONYA, 1
Parçalı bulutlu
NİĞDE, -2
Parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, bölge geneli aralıklı olmak üzere kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
BARTIN, 3
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
BOLU, -1
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
KARABÜK, 2
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ZONGULDAK, 3
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri ve Gümüşhane, Tokat, Amasya çevreleri ile akşam saatlerinden sonra Samsun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
GİRESUN, 4
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
ORDU, 5
Çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
SAMSUN, 5
Çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
TRABZON, 5
Çok bulutlu ve aralıklı kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin güneydoğusu ile zamanla Iğdır, Ağrı, Erzurum ve Bingöl çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 3
Çok bulutlu
ERZİNCAN, -1
Çok bulutlu
ERZURUM, -5
Çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde kar yağışlı
MALATYA, 3
Çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölgenin doğusu ile gece saatlerinde Şanlıurfa, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ADIYAMAN, 7
Çok bulutlu
DİYARBAKIR, 2
Çok bulutlu, gece saatlerinde kar yağışlı
GAZİANTEP, 5
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı
KİLİS, 8
Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif olmak üzere kar yağışlı