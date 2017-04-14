Bugün hava nasıl olacak? 14 Nisan 2017

Yapılan son değerlendirmelere göre; Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyi ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm)olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi meydana geleceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun doğu kesimlerinde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, İskenderun Körfezi ve Hatay kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat), Doğu Anadolu'nun batısında ve güneyinde, Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli (40-60 Km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların ; Giresun ve Trabzon çevrelerinde kuvvetli (21-50 mm), Antalya'nın doğu kesimleri, Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari, Van, Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm)olması beklendiğinden, kar erimeleri, sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde doğu ve güney kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 22

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE, 20

Parçalı bulutlu

İSTANBUL, 17



Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ, 24

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde iç kesimlerinin yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 17

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 22

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR, 22



Parçalı ve az bulutlu

MANİSA, 25

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Mersin, Adana, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş ile Antalya'nın doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor. Rüzgarın ; İskenderun Körfezi ve Hatay kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

ADANA, 21

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA, 19



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR, 20

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde sağanak yağışlı

HATAY, 20

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin güneyi ve doğusunun aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin kuzeybatısında yer yer pus ve sis hadisesi görülmesi bekleniyor.

ANKARA, 17



Parçalı bulutlu

ÇANKIRI, 18

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR, 16

Parçalı bulutlu

KONYA, 14

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 16

Parçalı bulutlu

DÜZCE, 19

Parçalı bulutlu

KARABÜK, 19

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK, 13

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; bugün sabah saatlerinde Giresun ve Trabzon çevrelerinde yer yer kuvvetli (21-50 mm) olması bekleniyor.

AMASYA, 15

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GİRESUN, 12

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; bugün sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN, 12

Parçalı ve çok bulutlu, bugün sabah saatlerinde hafif sağanak yağışlı

TRABZON, 12

Parçalı yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; bugün sabah saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Van çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor.

ERZURUM, 10

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARS, 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MALATYA, 17

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TUNCELİ, 12

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ; Diyarbakır, Siirt ve Batman çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 mm)olması bekleniyor.

BATMAN, 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR, 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP, 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİİRT, 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor