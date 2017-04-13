Bugün hava nasıl olacak? 13 Nisan 2017

Ülkemizin genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Afyonkarahisar, Uşak ve Sinop çevrelerinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Antalya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) olması bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve doğu, yurdun doğu kesimlerinde güney ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Doğu Akdeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 Km/sa) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Doğu Akdeniz, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu'nun güney ve batısı ile Antalya ve Karaman çevrelerinde kuvvetli yer yer çok kuvvetli (21-75 mm) sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağışlar bekleniyor. Kuvvetli yağışlarla birlikte kar örtüsüne sahip yüksek kesimlerde kar erimeleri de görüleceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış ve yer yer kar erimelerinin oluşturabileceği, sel, su baskını, taşkın, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 20

Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE, 20

Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL, 17



Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ, 22

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, Aydın, Denizli, Afyonkarahisar ve Uşak çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 16

Parçalı çok bulutlu ve sağanak yağışlı

DENİZLİ, 20

Parçalı çok bulutlu ve sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR, 22



Parçalı ve çok bulutlu

MANİSA, 24

Parçalı ve çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Akdeniz ile Antalya çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA, 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ANTALYA, 20



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların akşam saatlerinden sonra kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BURDUR, 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

HATAY, 17

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Eskişehir dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak doğusunun yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Akşam saatlerinden sonra Karaman çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA, 17



Parçalı, zamanla çok bulutlu, güney çevreleri ile akşam saatlerinden itibaren il geneli sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 18

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 18

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Sinop çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 17

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE, 20

Parçalı ve çok bulutlu

KARABÜK, 20

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK, 11

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 13

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GİRESUN, 15

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

SAMSUN, 14

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

TRABZON, 16

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bölgenin güney ve batısında kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM, 7

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

KARS, 10

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

MALATYA, 12

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

TUNCELİ, 13

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

BATMAN, 19

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

DİYARBAKIR, 16

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

GAZİANTEP, 14

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.

SİİRT, 18

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması bekleniyor.