Bugün hava nasıl olacak? 13 Ekim 2017

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Ağrı ve Van'nın doğu ilçelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bu gece saatlerinde Marmara'da yer yer batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğusu ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BİLECİK, 20

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

BURSA, 24



Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

EDİRNE, 25

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

İSTANBUL, 21



Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 19

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

İZMİR, 26



Az bulutlu ve açık

KÜTAHYA, 20

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

MUĞLA, 24

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 31

Az bulutlu

ANTALYA, 28



Az bulutlu

BURDUR, 24

Az bulutlu

MERSİN, 29

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ANKARA, 20



Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

ESKİŞEHİR, 21

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KARAMAN, 20

Parçalı ve az bulutlu

YOZGAT, 16

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU, 19

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu

KARABÜK, 23

Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli

SİNOP, 20

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 19

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ARTVİN, 17

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 21

Parçalı ve az bulutlu

TOKAT, 20

Parçalı ve az bulutlu

TRABZON, 18

Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 23

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 15

Parçalı bulutlu

IĞDIR, 20

Parçalı ve yer yer çok bulutlu

ŞIRNAK, 21

Parçalı ve az bulutlu