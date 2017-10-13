Bugün hava nasıl olacak? 13 Ekim 2017

Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, zamanla Ağrı ve Van'nın doğu ilçelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmurlu ve yer yer kar yağışlı, diğer yerlerinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara'nın doğusu, İç Ege, Göller Bölgesi, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun batısı ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, bu gece saatlerinde Marmara'da yer yer batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde doğusu ile Edirne çevrelerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BİLECİK, 20
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
BURSA, 24
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
EDİRNE, 25
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli
İSTANBUL, 21
Parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 19
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
İZMİR, 26
Az bulutlu ve açık
KÜTAHYA, 20
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
MUĞLA, 24
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu, doğusunun yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 31
Az bulutlu
ANTALYA, 28
Az bulutlu
BURDUR, 24
Az bulutlu
MERSİN, 29
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde bölge genelinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ANKARA, 20
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
ESKİŞEHİR, 21
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
KARAMAN, 20
Parçalı ve az bulutlu
YOZGAT, 16
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU, 19
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde yer yer puslu
KARABÜK, 23
Parçalı ve az bulutlu, sabah saatlerinde sisli
SİNOP, 20
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 19
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ARTVİN, 17
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN, 21
Parçalı ve az bulutlu
TOKAT, 20
Parçalı ve az bulutlu
TRABZON, 18
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, zamanla Ağrı ve Van'ın doğu ilçelerinin yağmurlu, yükseklerinin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 23
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 15
Parçalı bulutlu
IĞDIR, 20
Parçalı ve yer yer çok bulutlu
ŞIRNAK, 21
Parçalı ve az bulutlu