Bugün hava nasıl olacak? (12 Ocak 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz, Trabzon, Giresun, Gümüşhane, Malatya, Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyı Ege, Batı Akdeniz kıyıları, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları ile Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacak yağışların; Marmara'nın doğusu ile Kütahya, Balıkesir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; batı kesimlerde güney yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu sabah saatlerinde doğu kesimlerde, gece saatlerinde batı bölgelerin iç kesimlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa), İç Anadolu'da kuvvetlice (30-50km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE YOĞUN KAR UYARISI: Yağışların; Marmara'nın doğusu (İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik) ile Kütahya, Balıkesir ve Muğla çevrelerinde kuvvetli olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, görüş mesafesinde azalma, tipi şeklinde kar yağışı, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Ege'de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı (çatı uçması, ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Genellikle karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek yağışların, İstanbul Anadolu Yakası, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik ve Balıkesir çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) esmesi bekleniyor. Trakya'da bu gece saatlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BURSA °C, 11°C

Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 8°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

EDİRNE °C, -2°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

ISTANBUL °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimlerinin sabah yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların sabah saatlerinde Anadolu Yakasında kuvvetli olması bekleniyor.

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere, Muğla çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve zaman zaman kısa süreli fırtına (40-70 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.

A.KARAHISAR °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

IZMIR °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu

MUĞLA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olmak üzere yağmur ve sağanak yağışlı

UŞAK °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile zamanla Doğu Akdeniz kesiminin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Göller Yöresi ve Toroslar Mevkiinde karla karışık yağmur ve kar, diğer kesimlerde yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde yer yer buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

Çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 13°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerine kadar aralıklı kar yağışlı

MERSİN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Eskişehir çevreleri, öğle saatlerinden sonra kuzeybatı kesimleri ile akşam saatlerinden sonra bölge genelinin aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kar yağışlı

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

NİĞDE °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

YOZGAT °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra kar yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu sabah saatlerinde batı kesimlerinden başlayarak zamanla bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur ve zamanla karla karışık yağmur, iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

BOLU °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu

SİNOP °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu

ZONGULDAK °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerine kadar yağmur ve zamanla karla karışık yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra Orta Karadeniz kesimi ile gece saatlerinden sonra Trabzon, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

AMASYA °C, 5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ARTVİN °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

SAMSUN °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmurlu

TRABZON °C, 16°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla batısının çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Malatya çevrelerinin karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 6°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

ERZURUM °C, -1°C

Parçalı bulutlu

HAKKARİ °C, -3°C

Parçalı bulutlu

MUŞ °C, -5°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu, gece saatlerinden sonra Adıyaman, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin doğusunda yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 11°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu

BATMAN °C, 10°C

Parçalı bulutlu

DIYARBAKIR °C, 10°C

Parçalı bulutlu

GAZIANTEP °C, 9°C

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yağmurlu