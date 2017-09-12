Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül 2017

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BALIKESİR, 34

Az bulutlu ve açık

BURSA, 38



Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 31



Az bulutlu ve açık

SAKARYA, 37

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 34

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 31

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 34

Az bulutlu ve açık

UŞAK, 34

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 33

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 35

Az bulutlu ve açık

MERSİN, 32

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 35

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 35

Az bulutlu ve açık

KAYSERİ, 34

Az bulutlu ve açık

KONYA, 36

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU, 34

Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 38

Az bulutlu ve açık

KARABÜK, 39

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 33

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 40

Az bulutlu ve açık

BAYBURT, 31

Az bulutlu ve açık

SAMSUN, 31

Az bulutlu ve açık

TRABZON, 28

Az bulutlu ve açık

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 36

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 29

Az bulutlu ve açık

MALATYA, 36

Az bulutlu ve açık

ŞIRNAK, 33

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN, 39

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 38

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 38

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA, 40

Az bulutlu ve açık