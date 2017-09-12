Bugün hava nasıl olacak? 12 Eylül 2017

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bütün bölgelerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR, 34
Az bulutlu ve açık
BURSA, 38
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL, 31
Az bulutlu ve açık
SAKARYA, 37
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 34
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 31
Az bulutlu ve açık
MUĞLA, 34
Az bulutlu ve açık
UŞAK, 34
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 36
Az bulutlu ve açık
ANTALYA, 33
Az bulutlu ve açık
ISPARTA, 35
Az bulutlu ve açık
MERSİN, 32
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 35
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR, 35
Az bulutlu ve açık
KAYSERİ, 34
Az bulutlu ve açık
KONYA, 36
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU, 34
Az bulutlu ve açık
DÜZCE, 38
Az bulutlu ve açık
KARABÜK, 39
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK, 33
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 40
Az bulutlu ve açık
BAYBURT, 31
Az bulutlu ve açık
SAMSUN, 31
Az bulutlu ve açık
TRABZON, 28
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ELAZIĞ, 36
Az bulutlu ve açık
ERZURUM, 29
Az bulutlu ve açık
MALATYA, 36
Az bulutlu ve açık
ŞIRNAK, 33
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN, 39
Az bulutlu ve açık
DİYARBAKIR, 38
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP, 38
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA, 40
Az bulutlu ve açık