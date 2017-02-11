Bugün hava nasıl olacak? (11.02.2017)

Ülkemiz genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Çok bulutlu, kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova çevreleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BİLECİK °C, 3°C

Çok bulutlu

BURSA °C, 6°C

Çok bulutlu

EDİRNE °C, 2°C

Çok bulutlu

ISTANBUL °C, 4°C

Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve devamında akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

EGE

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde ise Afyonkarahisar çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHISAR °C, 4°C

Çok bulutlu, , öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, gece saatlerinde ise hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

IZMIR °C, 12°C

Çok bulutlu

KÜTAHYA °C, 3°C

Çok bulutlu

UŞAK °C, 9°C

Çok bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Burdur, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ANTALYA °C, 19°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimleri sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 11°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

MERSİN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Aksaray ile Konya'nın batı ilçeleri (Ereğli), öğle saatlerinden itibaren Konya'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Ereğli, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BARTIN °C, 4°C

Çok bulutlu

BOLU °C, 4°C

Çok bulutlu

KARABÜK °C, 7°C

Çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 5°C

Çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ARTVİN °C, 4°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı

BAYBURT °C, 1°C

Çok bulutlu

SAMSUN °C, 6°C

Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur, akşam saatlerinden sonra ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ °C, 8°C

Parçalı ve çok bulutlu

ERZURUM °C, -2°C

Çok bulutlu

HAKKARİ °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu

IĞDIR °C, -1°C

Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ADIYAMAN °C, 14°C

Parçalı ve çok bulutlu

BATMAN °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu

DIYARBAKIR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı