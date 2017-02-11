Bugün hava nasıl olacak? (11.02.2017)

Ülkemiz genelinde azalarak mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Çok bulutlu, kuzeyi ile İstanbul, Kocaeli, Çanakkale, Yalova çevreleri ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BİLECİK °C, 3°C
Çok bulutlu
BURSA °C, 6°C
Çok bulutlu
EDİRNE °C, 2°C
Çok bulutlu
ISTANBUL °C, 4°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren yağmur ve devamında akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
EGE
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, gece saatlerinde ise Afyonkarahisar çevrelerinin hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHISAR °C, 4°C
Çok bulutlu, , öğle saatlerinden itibaren hafif yağmurlu, gece saatlerinde ise hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
IZMIR °C, 12°C
Çok bulutlu
KÜTAHYA °C, 3°C
Çok bulutlu
UŞAK °C, 9°C
Çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Isparta, Burdur, Osmaniye ve Kahramanmaraş çevreleri ile Antalya'nın iç ve batı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Göller yöresinde yer yer sis ve pus hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 19°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren iç ve batı kesimleri sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 11°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
MERSİN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Aksaray ile Konya'nın batı ilçeleri (Ereğli), öğle saatlerinden itibaren Konya'nın kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, ilk saatlerde Ereğli, öğle saatlerinden itibaren kuzey kesimlerinin hafif yağmurlu, akşam saatlerinden sonra ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kuzey kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BARTIN °C, 4°C
Çok bulutlu
BOLU °C, 4°C
Çok bulutlu
KARABÜK °C, 7°C
Çok bulutlu
ZONGULDAK °C, 5°C
Çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, kıyı kesimleri ile Gümüşhane ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; genellikle karla karışık yağmur ve kar, sabah ve öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
ARTVİN °C, 4°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere kıyı kesimleri yağmur ve karla karışık yağmur, iç kesimleri kar yağışlı
BAYBURT °C, 1°C
Çok bulutlu
SAMSUN °C, 6°C
Çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren aralıklı ve hafif olmak üzere karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı ve hafif olmak üzere yağmur, akşam saatlerinden sonra ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, Ardahan, Ağrı, Kars ve Iğdır çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte bu gece ve sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ °C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu
ERZURUM °C, -2°C
Çok bulutlu
HAKKARİ °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu
IĞDIR °C, -1°C
Çok bulutlu, karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Gaziantep, Kilis ve Şanlıurfa çevrelerinin hafif sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATMAN °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
DIYARBAKIR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra hafif sağanak yağışlı