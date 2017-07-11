Bugün hava nasıl olacak? 11 Temmuz 2017

Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor, zamanla Doğu Karadeniz'in kıyı kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunun yer yer parçalı bulutlu diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. İlk saatlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

BURSA, 34



Az bulutlu ve açık

EDİRNE, 37

Az bulutlu ve açık

İSTANBUL, 31



Az bulutlu ve açık

KIRKLARELİ, 34

Az bulutlu ve açık

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 35

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 37



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 38

Az bulutlu ve açık

MUĞLA, 38

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 36

Az bulutlu ve açık

ANTALYA, 38



Az bulutlu ve açık

HATAY, 35

Az bulutlu ve açık

ISPARTA, 35

Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 34



Az bulutlu ve açık

ÇANKIRI, 34

Az bulutlu ve açık

ESKİŞEHİR, 33

Az bulutlu ve açık

SİVAS, 30

Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN, 30

Az bulutlu ve açık

BOLU, 30

Az bulutlu ve açık

DÜZCE, 32

Az bulutlu ve açık

ZONGULDAK, 27

Az bulutlu ve açık

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde Doğu Karadeniz kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 32

Az bulutlu ve açık

ARTVİN, 25

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

SAMSUN, 27

Az bulutlu ve açık

TRABZON, 26

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde doğu kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ, 36

Az bulutlu ve açık

ERZURUM, 29

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 29

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinde yer yer parçalı bulutlu

ŞIRNAK, 36

Az bulutlu ve açık

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN, 40

Az bulutlu ve açık

DİYARBAKIR, 40

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP, 39

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 38

Az bulutlu ve açık