Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan 2017

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Van ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR, 20

Az bulutlu

ÇANAKKALE, 20

Az bulutlu

İSTANBUL, 17



Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 20

Az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif şiddette zirai don olayı bekleniyor.

A.KARAHİSAR, 16

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ, 22

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

İZMİR, 22



Parçalı ve az bulutlu

MANİSA, 23

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Göller yöresinde hafif şiddette zirai don olayı bekleniyor.

ADANA, 25

Parçalı bulutlu

ANTALYA, 22



Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

BURDUR, 18

Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu

HATAY, 23

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde genellikle hafif, doğusunda yer yer orta şiddette zirai don olayı bekleniyor.

ANKARA, 15



Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI, 14

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR, 17

Parçalı ve az bulutlu

KONYA, 14

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif yükseklerinde orta şiddette zirai don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BOLU, 15

Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE, 18

Parçalı ve az bulutlu

KARABÜK, 18

Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK, 12

Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif yükseklerinde orta şiddette zirai don olayı bekleniyor.

AMASYA, 17

Parçalı çok bulutlu

ARTVİN, 13

Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu

SAMSUN, 14

Parçalı çok bulutlu

TRABZON, 11

Parçalı çok bulutlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Van ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde hafif yer yer orta şiddette zirai don olayı bekleniyor.

ERZURUM, 7

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KARS, 9

Parçalı çok bulutlu ve aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı

MALATYA, 16

Parçalı çok bulutlu

TUNCELİ, 14

Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BATMAN, 19

Parçalı bulutlu

DİYARBAKIR, 18

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP, 18

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 17

Parçalı bulutlu