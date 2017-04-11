Bugün hava nasıl olacak? 11 Nisan 2017

Ülkemizin kuzeydoğu kesimleri ile zamanla güneybatı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Van ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'de yer yer pus ve sis hadisesi ile birlikte sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı bekleniyor.
ZİRAİ DON UYARISI: Sabah saatlerinde İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da hafif yer yer orta kuvvette zirai don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR, 20
Az bulutlu
ÇANAKKALE, 20
Az bulutlu
İSTANBUL, 17
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 20
Az bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu, zamanla güney kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif şiddette zirai don olayı bekleniyor.
A.KARAHİSAR, 16
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ, 22
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
İZMİR, 22
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA, 23
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu, zamanla batı kesimlerinin çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Göller yöresinde hafif şiddette zirai don olayı bekleniyor.
ADANA, 25
Parçalı bulutlu
ANTALYA, 22
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
BURDUR, 18
Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu
HATAY, 23
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde genellikle hafif, doğusunda yer yer orta şiddette zirai don olayı bekleniyor.
ANKARA, 15
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI, 14
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR, 17
Parçalı ve az bulutlu
KONYA, 14
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif yükseklerinde orta şiddette zirai don olayı ile birlikte yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BOLU, 15
Parçalı ve az bulutlu
DÜZCE, 18
Parçalı ve az bulutlu
KARABÜK, 18
Parçalı ve az bulutlu
ZONGULDAK, 12
Parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin'in iç kesimlerinin yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde iç kesimlerinde hafif yükseklerinde orta şiddette zirai don olayı bekleniyor.
AMASYA, 17
Parçalı çok bulutlu
ARTVİN, 13
Çok bulutlu ve hafif yağmurlu, sabah saatlerinde karla karışık yağmurlu
SAMSUN, 14
Parçalı çok bulutlu
TRABZON, 11
Parçalı çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Muş ve Bitlis çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, Erzincan, Tunceli, Iğdır, Van ve Bingöl çevrelerinin yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölge genelinde hafif yer yer orta şiddette zirai don olayı bekleniyor.
ERZURUM, 7
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS, 9
Parçalı çok bulutlu ve aralıklı hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA, 16
Parçalı çok bulutlu
TUNCELİ, 14
Parçalı çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
BATMAN, 19
Parçalı bulutlu
DİYARBAKIR, 18
Parçalı bulutlu
GAZİANTEP, 18
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT, 17
Parçalı bulutlu