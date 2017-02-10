Bugün hava nasıl olacak? 10 Şubat 2017

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Burdur, Antalya'nın batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı hafif yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin (Kocaeli, Sakarya, İstanbul'un kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçeleri) hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.
BURSA, 8
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL, 5
Çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı hafif yağmurlu
KIRKLARELİ, 5
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı hafif yağmurlu
SAKARYA, 7
Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 7
Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu
İZMİR, 16
Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA, 14
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA, 12
Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Burdur ve Antalya'nın batı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 17
Parçalı bulutlu
ANTALYA, 17
Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif sağanak yağışlı
HATAY, 15
Parçalı bulutlu
KAHRAMANMARAŞ, 12
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 10
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI, 9
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA, 9
Parçalı bulutlu
SİVAS, 4
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Düzce çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
BOLU, 5
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE, 6
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu
SİNOP, 4
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK, 5
Parçalı ve çok bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
AMASYA, 10
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN, 7
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğusu hafif yağmurlu
TOKAT, 9
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON, 7
Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Genellikle parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.
ELAZIĞ, 7
Parçalı bulutlu
ERZURUM, 0
Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı
KARS, -4
Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı
MUŞ, -1
Parçalı ve çok bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
DİYARBAKIR, 7
Parçalı ve çok bulutlu
GAZİANTEP, 12
Parçalı bulutlu
MARDİN, 8
Parçalı ve çok bulutlu
SİİRT, 7
Parçalı ve çok bulutlu