Bugün hava nasıl olacak? 10 Şubat 2017

Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Güney ve İç Ege, Doğu Karadeniz kıyıları, Burdur, Antalya'nın batısı, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir, Kayseri, Erzurum, Kars, Ardahan, Ordu ve Samsun'un doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda hafif kar, yağış alan diğer yerlerde aralıklı hafif yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu bölgelerimizde yer yer sis ve pus hadisesi ile birlikte doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyinin (Kocaeli, Sakarya, İstanbul'un kuzeyi ve Kırklareli'nin kıyı ilçeleri) hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor.

BURSA, 8



Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL, 5



Çok bulutlu, kuzey kesimleri aralıklı hafif yağmurlu

KIRKLARELİ, 5

Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı hafif yağmurlu

SAKARYA, 7

Çok bulutlu, aralıklı hafif yağmurlu

EGE

Parçalı ve çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esmesi bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 7

Parçalı ve çok bulutlu, hafif yağmurlu

İZMİR, 16



Parçalı ve çok bulutlu, güney kesimleri hafif yağmur ve sağanak yağışlı

MANİSA, 14

Parçalı ve çok bulutlu

MUĞLA, 12

Parçalı ve çok bulutlu, hafif sağanak yağışlı

AKDENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Burdur ve Antalya'nın batı kesimlerinin hafif yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 17

Parçalı bulutlu

ANTALYA, 17



Parçalı ve çok bulutlu, batı kesimleri hafif sağanak yağışlı

HATAY, 15

Parçalı bulutlu

KAHRAMANMARAŞ, 12

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Kırıkkale, Yozgat, Kırşehir ve Kayseri çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 10



Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI, 9

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 9

Parçalı bulutlu

SİVAS, 4

Parçalı ve çok bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Düzce çevrelerinin hafif yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU, 5

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE, 6

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde hafif yağmurlu

SİNOP, 4

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK, 5

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Ordu, Artvin ve Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı yağmurlu yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; Doğu Karadeniz kıyılarında güneybatı yönlerden yer yer kuvvetlice (30-50 Km/sa) eseceği tahmin ediliyor.

AMASYA, 10

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN, 7

Parçalı ve çok bulutlu, akşam ve gece saatlerinde doğusu hafif yağmurlu

TOKAT, 9

Parçalı ve çok bulutlu

TRABZON, 7

Parçalı çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Genellikle parçalı, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin hafif kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda kuvvetli olmak üzere bölge genelinde buzlanma ve don olayı ile birlikte sabah ve gece saatlerinde sis ve pus hadisesi bekleniyor.

ELAZIĞ, 7

Parçalı bulutlu

ERZURUM, 0

Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı

KARS, -4

Parçalı çok bulutlu, hafif kar yağışlı

MUŞ, -1

Parçalı ve çok bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeydoğusunda bu sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

DİYARBAKIR, 7

Parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP, 12

Parçalı bulutlu

MARDİN, 8

Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT, 7

Parçalı ve çok bulutlu