Bugün hava nasıl olacak? 10 Nisan 2017

Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.
ZİRAİ DON UYARISI: Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.
BALIKESİR, 17
Az bulutlu
ÇANAKKALE, 18
Az bulutlu
İSTANBUL, 16
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ, 18
Az bulutlu
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 13
Az bulutlu ve açık
DENİZLİ, 20
Az bulutlu ve açık
İZMİR, 20
Az bulutlu ve açık
MANİSA, 21
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 23
Az bulutlu
ANTALYA, 20
Az bulutlu ve açık
BURDUR, 17
Az bulutlu ve açık
HATAY, 21
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere yağmur, sabah saatlerinde Yozgat ve Sivas çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
ANKARA, 11
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ÇANKIRI, 11
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
ESKİŞEHİR, 12
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA, 14
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU, 9
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
DÜZCE, 11
Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu
KARABÜK, 12
Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı
ZONGULDAK, 10
Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif olmak üzere genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
AMASYA, 14
Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu
ARTVİN, 11
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam saatlerinden sonra iç kesimleri karla karışık yağmurlu
SAMSUN, 10
Çok bulutlu ve yağmurlu
TRABZON, 11
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin gece saatlerinde yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Yağışların, hafif olmak üzere genellikle karla karışık yagmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.
ERZURUM, 4
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
KARS, 9
Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı
MALATYA, 15
Parçalı bulutlu
TUNCELİ, 13
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.
BATMAN, 18
Az bulutlu
DİYARBAKIR, 16
Az bulutlu
GAZİANTEP, 16
Az bulutlu ve açık
SİİRT, 16
Az bulutlu