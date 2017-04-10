Bugün hava nasıl olacak? 10 Nisan 2017

Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Yozgat ve Sivas çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde yurdun iç ve doğu kesimlerinde yer yer buzlanma ve don hadisesi görüleceği tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON UYARISI: Marmara’nın güneydoğusu, İç Ege, Göller Yöresi ve İç Anadolu ile Batı Karadeniz’in iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde hafif don olayı beklendiğinden zirai faaliyetlerle uğraşan üreticilerimizin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde yer yer pus hadisesi bekleniyor.

BALIKESİR, 17

Az bulutlu

ÇANAKKALE, 18

Az bulutlu

İSTANBUL, 16



Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ, 18

Az bulutlu

EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 13

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ, 20

Az bulutlu ve açık

İZMİR, 20



Az bulutlu ve açık

MANİSA, 21

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 23

Az bulutlu

ANTALYA, 20



Az bulutlu ve açık

BURDUR, 17

Az bulutlu ve açık

HATAY, 21

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Az bulutlu, kuzey ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, Ankara, Çankırı, Kırıkkale, Yozgat ve Sivas çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların hafif olmak üzere yağmur, sabah saatlerinde Yozgat ve Sivas çevrelerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

ANKARA, 11



Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ÇANKIRI, 11

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu

ESKİŞEHİR, 12

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA, 14

Az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; kıyılarda yağmur, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

BOLU, 9

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

DÜZCE, 11

Parçalı ve çok bulutlu ve yağmurlu

KARABÜK, 12

Parçalı ve çok bulutlu, yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

ZONGULDAK, 10

Parçalı çok bulutlu ve yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu ve yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde hafif olmak üzere genellikle yağmur, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

AMASYA, 14

Çok bulutlu ve yağmurlu, akşam saatlerinde yüksekleri karla karışık yağmurlu

ARTVİN, 11

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu, akşam saatlerinden sonra iç kesimleri karla karışık yağmurlu

SAMSUN, 10

Çok bulutlu ve yağmurlu

TRABZON, 11

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey kesimlerinin gece saatlerinde yağışlı geçeceği tahmin edliyor. Yağışların, hafif olmak üzere genellikle karla karışık yagmur ve kar, Iğdır çevrelerinde yağmur şeklinde olması bekleniyor.

ERZURUM, 4

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

KARS, 9

Parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde hafif kar yağışlı

MALATYA, 15

Parçalı bulutlu

TUNCELİ, 13

Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde doğusunda yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

BATMAN, 18

Az bulutlu

DİYARBAKIR, 16

Az bulutlu

GAZİANTEP, 16

Az bulutlu ve açık

SİİRT, 16

Az bulutlu