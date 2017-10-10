Bugün hava nasıl olacak? (10 Ekim 2017)

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batı kesimleri ile Kayseri, Sivas, Amasya, Tokat, Sinop, Van, Bitlis, Muş, Bingöl çevreleri ve Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Doğu kesimlerde azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeybatı, güneydoğu kesimlerde güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette yurdun güneydoğu kesimlerinde kuvvetlice (30-50 km/saat) esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kuzey kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, heyelan, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 26°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 19°C

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Kayseri ve Sivas çevrelerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 17°C

Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KONYA °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BARTIN °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Amasya ve Tokat çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Rize çevreleri ile Artvin'in kıyı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 Kg/m2) olması bekleniyor.

AMASYA °C, 16°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ORDU °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON °C, 16°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve batı kesimleri ile Muş, Bitlis, Bingöl ve Van çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, kuzeydoğusunun yükseklerinin karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ELAZIĞ °C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ERZURUM °C, 14°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

KARS °C, 15°C

Parçalı çok bulutlu, yağmur ve sağanak yağışlı

VAN °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 25°C

Parçalı bulutlu

GAZİANTEP °C, 23°C

Parçalı bulutlu

MARDİN °C, 23°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 25°C

Parçalı bulutlu