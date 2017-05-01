Bugün hava nasıl olacak? 1 Mayıs 2017

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bilecik, Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Karadeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BÖLGELERİMİZDE HAVA
MARMARA
Parçalı bulutlu, Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyı kesiminde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BALIKESİR, 24
Parçalı bulutlu
BURSA, 23
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL, 22
Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sis ve puslu
KIRKLARELİ, 25
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR, 23
Parçalı zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
İZMİR, 27
Parçalı bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MANİSA, 28
Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
MUĞLA, 25
Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA, 29
Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
ANTALYA, 27
Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BURDUR, 25
Parçalı zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
HATAY, 28
Parçalı bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı yer yer çok bulutlu, Konya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA, 26
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANKIRI, 29
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR, 26
Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİVAS, 25
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı bulutlu, Kastamonu çevreleri ile öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.
BOLU, 26
Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE, 29
Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK, 30
Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK, 15
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.
AMASYA, 31
Parçalı bulutlu
GÜMÜŞHANE, 26
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
SAMSUN, 18
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
TRABZON, 21
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM, 20
Parçalı ve az bulutlu
KARS, 20
Parçalı ve az bulutlu
MALATYA, 27
Parçalı ve az bulutlu
ŞIRNAK, 24
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADIYAMAN, 28
Parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR, 27
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP, 29
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT, 26
Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı