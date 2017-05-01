Bugün hava nasıl olacak? 1 Mayıs 2017

Hava sıcaklığının iç ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, doğu bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu ile Bilecik, Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve batı, Karadeniz ile güneydoğu kesimlerde kuzey ve doğu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı bulutlu, Bilecik çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin kuzey kıyı kesiminde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BALIKESİR, 24

Parçalı bulutlu

BURSA, 23



Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL, 22



Parçalı zamanla çok bulutlu, sabah ve gece saatlerinde kuzey kesimleri yer yer sis ve puslu

KIRKLARELİ, 25

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR, 23

Parçalı zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

İZMİR, 27



Parçalı bulutlu, iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MANİSA, 28

Parçalı bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

MUĞLA, 25

Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA, 29

Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

ANTALYA, 27



Parçalı bulutlu iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BURDUR, 25

Parçalı zamanla çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

HATAY, 28

Parçalı bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Konya çevreleri ile öğle saatlerinden sonra bölge genelinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA, 26



Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANKIRI, 29

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

ESKİŞEHİR, 26

Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı

SİVAS, 25

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı bulutlu, Kastamonu çevreleri ile öğle saatlerinden sonra iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde kıyı kesimlerinde yer yer pus ve sis olayı bekleniyor.

BOLU, 26

Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE, 29

Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARABÜK, 30

Parçalı, öğle saatlerinden sonra çok bulutlu kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK, 15

Parçalı bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Orta Karadeniz'in iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Orta Karadeniz kıyılarında sabah saatlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA, 31

Parçalı bulutlu

GÜMÜŞHANE, 26

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

SAMSUN, 18

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

TRABZON, 21

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, zamanla iç kesimleri parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Van, Şırnak ve Hakkari çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM, 20

Parçalı ve az bulutlu

KARS, 20

Parçalı ve az bulutlu

MALATYA, 27

Parçalı ve az bulutlu

ŞIRNAK, 24

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, gece saatlerinden sonra Şanlıurfa, Batman ve Siirt çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADIYAMAN, 28

Parçalı ve az bulutlu

DİYARBAKIR, 27

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP, 29

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT, 26

Az bulutlu ve açık, öğle saatlerinden sonra parçalı çok bulutlu, kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak yağışlı